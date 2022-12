Cartas: Tradicional solicitud de aguinaldo

Desde hace un mes, dos veces a la semana, el camión recolector de la Municipalidad se para frente a mi casa, suena sus estruendosas pitoretas y los funcionarios tocan el timbre varias veces para pedir una contribución en efectivo para su aguinaldo. Como no hay forma de demostrar que ya uno contribuyó, sugiero que den un recibo o identificación para colocarla en la ventana.

Luis Rodríguez Bolaños, Montes de Oca

Respuesta de Ekono Copiado!

En relación con la carta a la columna publicada el día 15 de diciembre, tiendas Ekono informa de que se dio solución a Roger Acuña Valverde y se hizo la devolución del dinero el 13 de diciembre por la compra realizada. Hacemos la salvedad de que el reintegro se efectuó dentro del tiempo establecido en las políticas de la empresa.

Salomé Zúñiga Orozco, gerenta de e-commerce Tiendas Ekono

La Defensoría Copiado!

El 14 de diciembre, La Nación publicó un artículo de opinión titulado “Podemos prescindir de la Defensoría”, escrito por José Joaquín Arguedas. Al título, creo que debemos agregar signos de interrogación, pues resulta inverosímil que un pueblo amante de su paz, democracia y que se dice respetuoso de los derechos humanos llegue siquiera a pensar en prescindir de su institución nacional de derechos humanos. Por su naturaleza, la Defensoría es un pilar democrático, al mismo nivel que el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría, la Procuraduría y la Sala Constitucional.

No debemos prescindir de la Defensoría de los Habitantes, por el contrario, debemos exigir como pueblo que la institución se fortalezca, si queremos seguir presumiendo de ser un país respetuoso de los derechos humanos.

Los diputados tienen la obligación de elegir a una persona que posibilite a la institución alcanzar su potencial y recuperar el papel en una democracia bicentenaria.

Fabricio Chavarría Bolaños, funcionario de la Defensoría

Liberty sigue cobrando Copiado!

El el 27 de octubre solicité la cancelación de mi suscripción a Liberty, y ese mismo día devolví módem, router, caja digital, control y cables, o sea, todo. Al mismo tiempo, les solicité que no facturaran noviembre y tampoco aplicaran el cobro automático. Pues bien, emitieron la factura, por lo que les solicité la anulación y la respuesta fue que al final de mes lo harían, cosa que nunca sucedió.

En diciembre volvieron a facturar y esta vez hicieron el cobro automático. Hice todas las gestiones posibles para que anulen el cargo y las facturas, y no ha sido posible. Me pidieron el número de cuenta para la devolución del dinero y no recibo el reembolso porque no han efectuado la desconexión. Todos los días recibo mensajes porque las facturas están vencidas, pues no se comunican entre ellos mismos.

Jorge E. Rodríguez Badilla, Alajuela

Trabajo pendiente Copiado!

Liberty debería preocuparse no por los clientes por captar, sino por los que ya tiene. No me han conectado un tercer televisor y van de programación en programación, promesa tras promesa.

Luis Herrera Castro, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

