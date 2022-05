Cartas: Telecable aplaza reparación

El miércoles 18 de mayo reporté a Telecable que ni la internet ni el cable funcionan en casa. Un técnico vino a revisar, pero determinó que el problema le correspondía a otro compañero.

La segunda visita estaba programada para el lunes 23 de mayo; sin embargo, no vinieron. Llamé y me dijeron que la revisión la reprogramaron para el 26 de mayo. Me molesta la falta de seriedad de la empresa.

Johanna Gámez Martínez, Caimital de Nicoya

Pago sin registro en el banco

El 10 de mayo pagué a Telecable la factura de internet a nombre de Yanin Patricia Rodríguez Conejo, por un monto de ¢23.433,74 a través de la página oficial de la empresa, pero no aparece registrado.

He realizado múltiples llamadas y me informaron de que están verificando el movimiento bancario. Espero que este inconveniente no sea motivo de suspensión del servicio.

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

Deuda del ICE

Qué fácil resuelven las instituciones sus finanzas, tal es el caso del ICE y el efecto del tipo de cambio en la deuda millonaria en dólares que pretende transferir a los abonados.

Cuando el tipo de cambio ha bajado, no ha habido ajustes proporcionales para los clientes. Si no fuera un monopolio, no les resultaría tan sencillo.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Vehículos eléctricos para el Congreso

Como el precio de la gasolina es tema de todos los días, los diputados deberían cambiar la flotilla por vehículos eléctricos. Así, no habría necesidad de gastar en combustible, y el ahorro y el beneficio para el medioambiente serían más que evidentes.

Según entiendo, hay estaciones de cargas a lo largo y ancho del país, y si faltaran en sus provincias o comunidades, estoy seguro de que los mismos diputados presionarán para que se las instalen.

Randall Solórzano Morera, Zapote

Respuesta de Ruta 1

En respuesta a Juan M. Rojas Brenes (Cartas, 20/5/22), aclaramos que de conformidad con la Ley 9292 las tasas de los peajes en la ruta 1 no contemplan utilidades para ninguna de las partes que conforman el fideicomiso. Los fondos recaudados se utilizan para cubrir gastos e inversiones asociados al diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto.

Asimismo, datos sobre planificación, cronogramas, rendiciones de cuentas e información general y específica sobre el avance del proyecto de ampliación del corredor vial San José–San Ramón está disponible en el sitio web www.rutauno.cr.

María José Alvarado Aguilar, vocera del Fideicomiso Ruta Uno

Juntas educativas

Los expertos en repartir dinero de los impuestos no dejan frente sin cubrir, y la situación que nos afecta sigue vigente a pesar de todo.

¿Qué hacen los concejales escogiendo a los miembros de las juntas de educación? Zapatero a tus zapatos.

Si hubiera lógica elemental, las juntas deberían ser integradas por el director del centro educativo, un representante de los maestros y otro de los padres de familia.

Debería existir un régimen de incompatibilidades e inhabilidades para ellos, y su responsabilidad administrativa y fiscal debería estar avalada por una póliza de seguros. Definitivamente, el sentido común brilla por su ausencia.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Hospital Metropolitano debe reembolso

El domingo, en el Hospital Metropolitano de San José, debitaron de mi tarjeta ¢60.000 como respaldo de un check in. Al no haber otro gasto, debieron devolverme el dinero el mismo día, pero ni el hospital ni Davivienda responden por el reintegro. Necesito ese dinero.

Erick Gómez Torres, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.