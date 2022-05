Cartas: Suspenden juicio y avisan 24 horas antes

Hace cinco años asesinaron a mi hermano. Después de la investigación se determinó cómo, cuándo, dónde y quién es el principal sospechoso. El debate se fijó para noviembre del 2020 y luego se aplazó hasta mayo del 2022.

Mediante una llamada telefónica, y a menos de 24 horas del debate, se me informó de que fue suspendido. La Constitución Política me ofrece justicia pronta y cumplida.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Convenio con Cuba

La ruptura del acuerdo de cooperación entre Costa Rica y Cuba es un acierto de la presidencia. Cuba es un país totalitario, que perpetúa sus preceptos por medio de programas educativos impregnados de su ideología, como siempre lo han hecho sus tutores, los gobiernos de Rusia.

Nada tenemos que aprender o compartir en cuanto a buenas prácticas educativas, intercambio de profesionales, organización conjunta de investigaciones, proyectos y programas de capacitación para docentes.

Existen países democráticos que son líderes en educación y en investigación con los cuales firmar convenios que rendirán mayores beneficios al país.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Doble cobro

Pagué a ADT el 3 de mayo mediante el sistema Páguelo del BAC y, de forma automática, me cobraron de nuevo al siguiente día. En el chat del Banco me pidieron llenar un contracargo en WhatsApp, pero el 19 de mayo ocho agentes diferentes me atendieron y ninguno me dio una solución.

Adriana Córdoba Vargas, Alajuela

Peajes caros

La administración del fideicomiso para la ampliación de la ruta 1 sigue sin rumbo y sin planificación, pero puntualmente incrementa el costo de los peajes ubicados en Naranjo y en la carretera hacia el aeropuerto.

Encontraron una mina para llevar fondos a sus arcas con los cuales sostener la burocracia que acabará con los fondos del fideicomiso. Quienes pasamos por la ruta 1 pagamos más de ¢6.000.

Construir o ampliar el puente Rafael Iglesias tomará más de tres años, a ello hay que sumar los que están sobre el río Rosales y Grande, y los pasos en Atenas, Grecia, Naranjo y Palmares, si Sarchí no demanda una radial.

Todos aquellos que protestaban, cerraban carreteras y quemaban llantas guardan absoluto silencio sobre este retraso de obras y no demandan un reporte contable de los salarios de funcionarios que de lo único que están pendientes es del aumento trimestral de los peajes.

Juan M. Rojas Brenes, Alajuela

Otra platina

Así como sufrimos mientras no se reparó el puente de la platina, La Aurora de Heredia padece el mal estado de la calle nacional 40112, conexión para muchos que provienen de San José y se dirigen hacia las zonas francas, proveedoras de miles de millones de dólares a la economía nacional.

¿Por qué el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no soluciona de una vez por todas esta segunda versión de la platina?

Gustavo Rojas Salgado, Heredia

Cambios en Recope

Es esperanzador saber que el presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se propone poner orden en la institución. El país lo requiere para que los consumidores paguemos el producto que recibimos y no las gollerías aprobadas a lo largo del tiempo, por ejemplo, los beneficios en la convención colectiva.

Ojalá apliquen una reingeniería para curar a la empresa y eliminen el lastre que encarece los combustibles.

Rafael A. Fallas Garbanzo, San José

Medidas para aumentar ingresos

El gobierno debe instalar de inmediato los escáneres en las aduanas para controlar el contrabando y la subfacturación; además, tras el aumento de ¢60 en el dólar durante el último año, la recaudación por concepto de IVA e impuesto único sobre los combustibles significa miles de millones más para el Estado.

Por otra parte, debe seguir el combate contra las pensiones de lujo, porque son inconstitucionales; deben derogarse las leyes que las crearon, lo cual ayudará a bajar el déficit fiscal.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cartas por WhatsApp

