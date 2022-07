Cartas: Supuesto premio

El 24 de junio recibí un mensaje de texto donde Tigo me ofreció aumentar la velocidad de internet a 75 megas. Procedí a revisar y, en efecto, me dieron 75 megas.

Por medio de WhatsApp, me indicaron que se trataba de un premio a mi fidelidad como cliente, pero en la factura de julio me cobraron ¢4.000 más. La explicación sobre el incremento fue que ahora recibía 75 megas de internet.

Nadie me explicó que no hubo tal “premio”. El lunes 4 de julio me llamó un representante para decirme que mi paquete de 50 megas ya no existe y que puedo seguir pagando lo mismo, pero por menos velocidad o me dejarán los 75 megas, pero por una mensualidad mayor.

Ana Jiménez Alfaro, Cartago

Especulación Copiado!

La Junta de Protección Social de San José no abrió los puestos autorizados de venta de lotería en Alajuela el domingo, día del sorteo de medio año. Los vendedores en los alrededores del Mercado Central cobraban el precio a su gusto, sin ningún control. Uno vendía la fracción en ¢5.000.

La Junta debería mandar fiscalizadores.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

Deuda de Avianca Copiado!

Cancelé el 2 de marzo dos reservaciones para cinco vuelos con Avianca y me indicaron que en 30 días hábiles me harían el reintegro. Los he llamado en múltiples ocasiones y, además, se interpuso la queja formalmente; sin embargo, la respuesta es siempre la misma, que van a pedir ayuda para agilizar. Cuatro meses después, no recibo el dinero.

Pablo Ramírez Solano, San José

Agradecimiento Copiado!

Mi agradecimiento al Servicio de Emergencias 911 y a la estación de Esparza del Cuerpo de Bomberos por la pronta y oportuna atención a mi llamado.

Un enjambre de abejas de considerable tamaño en un árbol en la parte trasera de mi casa representaba un peligro para mi familia.

Solicité ayuda a los bomberos y se hicieron cargo. Es admirable la labor que realizan estos héroes anónimos en beneficio de la población.

Mario Alberto Fonseca Ulate, San Mateo

Alza en pensiones Copiado!

¿Se ha aprobado algún aumento en las pensiones por costo de vida? Yo leí en mayo que el incremento fue del 2,5% y que se haría efectivo en junio, pero no lo recibí.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Datos de la pandemia Copiado!

A más de un mes del “apagón estadístico” sobre casos diarios, internamientos y fallecimientos por covid-19, pareciera que ni a la ministra de Salud ni al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social ni al presidente les interesa la pandemia, es decir, la “invisibilizan”.

Basta con pasar por las carpas en los centros de salud para verificar que están atestadas de personas, indicativo de que la pandemia está lejos de terminar. Dios tendrá que comerse la bronca, porque parece que estamos a su voluntad.

Eduardo López Fernández, Moravia

Dietas elevadas Copiado!

Quiero referirme a la dietas en las municipalidades. Es algo que debe corregirse. Los montos son exorbitantes y fuera de contexto, en muchos casos, pagados a personas cuya idoneidad no es la más apreciada.

Al igual que esto, se gasta mucho dinero en mantenimientos innecesarios o poco urgentes, y dejan otros sin hacer que sí son urgentes. Ahora me explico el porqué de los altos impuestos municipales.

Juan R. Miranda Montero, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.