Cartas: Sufrimiento por cortes de agua

Quienes residimos en los barrios López Mateos, San Martín y otros aledaños nos vemos afectados por la disminución del agua que llega a nuestras casas.

No tenemos noticia de suspensiones por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La situación se agrava después de las 10 de la mañana, cuando llega apenas un chorrito, y algunos lugares se quedan sin líquido hasta las ocho de la noche.

En la institución, nadie nos da respuesta. Ha llovido mucho. No se puede vivir sin información y sin agua. Necesitamos respuestas.

Sandra Vargas Arce, San Sebastián

Cuidar la salud

Leí con estupor los detalles de la oportuna intervención quirúrgica que salvó la vida de un hombre de 44 años, amenazado por gigantescas Ascaris lumbricoides de 35 cm, que le obstruían los canales de comunicación entre el duodeno y las vías biliares.

Según explicaron los médicos, el origen de estas lombrices se relaciona con el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal, que albergan los huevos. Luego invaden el organismo, viven como huéspedes y, por lo general, antes de instalarse y crecer en el intestino, hacen un tour por otros órganos.

El final feliz en este caso, gracias a la altísima calidad del equipo quirúrgico del Hospital Tony Facio, de Limón, debe motivarnos al máximo a cumplir las estrictas prácticas de higiene que ayudaron a reducir las infecciones gastrointestinales durante la pandemia, sobre todo, a los que acostumbran consumir regularmente alimentos fuera de sus casas.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Error en pasaporte

En Migración, escribieron mal un dato al renovar mi pasaporte. Un mes después de haberles enviado mi consulta al correo electrónico pasaportes@migracion.co.cr, respondieron que debía tramitarlo otra vez. Como fue error de ellos, primero cobraron $19, pero antes de ir a la cita me dijeron que cuesta $75.

Reclamé, y en las instalaciones me enviaron al edificio financiero para la devolución. Según Google, atienden hasta las 5 p. m., pero a las 2:15 p. m., en ventanilla, alegaron de forma descortés que estaba cerrado.

Rogué que por favor hicieran el trámite, pero no hubo manera. La Dirección General de Migración y las oficinas públicas, en general, deben atender en horarios adaptados a la realidad laboral, con especial atención al mediodía y final de la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores pueden acudir.

Además, la comunicación debe ser cortés, exacta y oportuna. Si el error es de la oficina pública, deben asumirlo y priorizar los casos.

Irene Fariña Vargas, Montes de Oca

Faltante de agua en los Hatillos

Es una irresponsabilidad de Acueductos y Alcantarillados (AyA) suspender el suministro de agua nueve horas o más todos los días, sin avisar oportunamente a la población de Hatillo.

Sufrimos constantemente en época seca porque el AyA argumenta que hay desperdicio (al bañarnos más, tomar más agua) o que se secan los pozos que nos abastecen.

Estamos en época lluviosa, ¿cuál es el motivo de los cortes diarios? Estamos cansados de que solo a nosotros nos corten el agua todos los años, mientras en otros lugares la disfrutan sin interrupción. Deben tomar medidas pronto para solucionarnos esta problemática, que nos aqueja desde hace ya varios años.

Los vecinos de Hatillo merecemos un servicio de calidad, dado que la mayoría pagamos nuestros recibos puntualmente.

Helga Muñoz Salazar, San José

Adecuada atención

Soy un adulto mayor, cabeza de serie de tres generaciones, que en los meses de diciembre y abril sufrió serios problemas cardíacos que lo obligaron a ser intervenido en dos oportunidades en el hospital Dr. Calderón Guardia.

Tanto los servicios profesionales de los médicos especialistas como del personal de enfermería fueron excelentes, por lo que estaré eternamente agradecido.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles

Inadecuada atención

Tengo 92 años y soy pensionado. Tras una consulta en una clínica privada, se me sugirió que me viera un dermatólogo para tratar un problema en la nariz y hacer una biopsia.

En Emergencias del Hospital Geriátrico, el lunes 25 de abril, en horas de la mañana, quien me atendió, de manera inadecuada, resolvió que lo mío no era una emergencia.

También se me informó de que el hospital no hace biopsias y me refirieron a la Clínica Clorito Picado, donde me dieron una cita para 10 días después.

El Hospital Geriátrico atiende emergencias solamente de lunes a viernes de 7 a. m. a 4 p. m., es decir, las emergencias de los adultos mayores deben ajustarse al horario del centro médico. ¿Cuál es la diferencia sanitaria entre el Hospital Nacional de Niños y el Geriátrico?

Alberto Vargas Barquero, San José

