Cartas: Subieron pasaje y eliminaron buses

La empresa que brinda el servicio de transporte en Caimital de Nicoya es Traroc S. A. La semana pasada el pasaje aumentó ¢25 de Nicoya hacia Caimital; sin embargo, en lugar de mejorar el servicio, redujeron el número de unidades y debemos viajar todos en un mismo bus. Antes había periférica de Nicoya hacia Belén de Nosarita y también buses más seguidos hacia Sámara. Ahora todos nos trasladamos hacia Nosara.

Me parece una falta de respeto, de consideración y de responsabilidad de la empresa llevar a tanta gente en un mismo autobús. Después de subir los pasajes, debería brindarnos un servicio eficiente.

Johanna Gámez Martínez, Nicoya

Nuevos escándalos Copiado!

Si nos atenemos a la frase atribuida a Lenin que dice que “los hechos son tozudos”, es incuestionable que el fisco, el erario de Costa Rica, es el más rico desde México hasta la Patagonia.

Pero así como los costarricense y extranjeros nutrimos de manera abundante las arcas del Estado, a la par nace y crece pero no muere una fauna bien típica de nuestra sociedad: las sanguijuelas.

Las hay de todos los tamaños y capacidad de succión, y su hambre de dinero público es insaciable.

Escándalos como el de Meco, Constructora Solís, el cemento chino, Coopelesca, las juntas de educación, los compradores de insumos a la CCSS, el ICE y el CNP, entre otros, se suman a los de más actualidad, los emolumentos de los concejales.

Cabe anotar que los diputados no tienen suplentes, pero los munícipes sí: ¿Gajes de la democracia?

Camilo Cifuentes Correa, San José

Mascotas Copiado!

Muy de acuerdo con lo publicado en el periódico el 5 de julio por el profesor Barrientos. No solo lo veo como abuso o manipulación del discurso de derechos de quienes tal vez no se ocupan de los deberes, sino también como un culto a la desconsideración e imposición despótica de implantar la filia mascótica, sin importar si afecta a un cercano.

Dolorosamente, veo mascotas en restaurantes y hasta en el colectivo, pero los adultos mayores se consumen en la soledad de un asilo. ¿Será que aman más a los animales porque no se oponen en nada? ¿O en ellos brotó un franciscanismo? Curiosa conducta en boga.

Eduardo Cambronero Vargas, San José

Respuesta de Tigo Copiado!

El 4 de julio Ana Jiménez Alfaro, vecina de Cartago, externó su caso por este medio (”Supuesto premio”). Informamos de que el caso se revisó con la clienta y se le regresó a su plan anterior; además, se le aplicó una nota de crédito por el error de facturación. La clienta quedó enterada y de acuerdo.

Roxana Sánchez Eguizabal, directora de Asuntos Corporativos & Legal de Tigo Costa Rica

Información vs. práctica Copiado!

Plenamente de acuerdo con la carta del 7 de julio de Brenes Mata. Personalmente, solicité una cita por medio de Servicio al Cliente y el precio que me dieron no fue el que me cobraron.

Una por la salud hace los esfuerzos necesarios para recuperarla, pero en la práctica hay un cambio notorio. Tuve que buscar otra atención médica ya que la que recibí en el Metropolitano no fue la que esperaba.

María Alfaro Madrigal, Calle Blancos

Sin internet ni cable Copiado!

El 6 de julio desde las 7 a. m. nos quedamos sin internet y cable. Me comuniqué con Liberty por WhatsApp y Messenger y el bot no resolvió nada. Me dijeron que un asesor iba a atenderme, pero esperé más de 25 minutos y debía mantenerme en la línea o cada tres minutos me desconectaban el chat. Todavía no recibo ninguno de los dos servicios.

Sharon Soto León, Pavas

Clubes Colón Copiado!

Hace tiempo compré un club con el propósito de viajar con mis padres a celebrar mi conclusión de estudios y el cumpleaños 60 de mi mamá. Llamo constantemente y envío correos, pero no recibo respuesta de Clubes Colón. Quiero coordinar una reunión con la empresa para obtener información con respecto a mi caso.

Karen Alvarado Durán, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

