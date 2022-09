Cartas: Socavón en parque

Desde hace varios meses hay un enorme socavón en un parque de Rohrmoser, en la esquina de las avenidas 13 y 13A. Al parecer, producido por unos desagües de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debido a las lluvias. Debe medir como mínimo cinco metros de diámetro y dos de fondo. Es un riesgo muy grande para los vecinos y mascotas que van al parque.

Daniel García Vega, Rohrmoser

Solicité un servicio de taxi al aeropuerto, amparado en la póliza de seguro de mi vehículo con el INS. Los tiempos de espera son largos, solicitan una serie de datos que el Instituto debe tener en su sistema, uno debe permanecer en línea para que el agente verifique y haga anotaciones en el sistema, lo que se repite unas tres veces. Al final del proceso, dicen que a causa del exceso de demanda de servicios, el INS enviará un correo y solicitarán otra serie de datos.

Luis Guillermo Valverde Rivera, Moravia

Ya es hora de que la administración pública deje de esconderse detrás de la eterna cantaleta de la “información confidencial” para no dar la cara ni rendir cuentas por sus descalabros económicos y “errores administrativos”, lo que incluye bancos, ministerios, instituciones autónomas y demás burocracia del Estado.

A la hora de despilfarrar, se hace a manos llenas, pues son un barril sin fondo, porque el dinero no es de ellos. Mientras tanto, el pobre pueblo cuenta los cincos.

Urge poner orden a este descaro en las arcas públicas, que parece agravarse en esta administración. ¡Es hora de que den la cara!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Siguen las situaciones preocupantes en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Según información de este diario, $1 millón a una compañía aunque la construcción de una carretera presenta “defectos”, y, ahora, la aparente intervención del ministro para que se adjudicara la revisión vehicular a una compañía que no fue la mejor calificada.

Luis Felipe Rizo Brown, Tibás

Liberty eliminó canales sin ajustar los precios ni dar opciones para compensarlo. Uno llama al call center y tardan su buen rato para contestar. Cuando contestan, no resuelven, se limitan a dar un número de gestión. Por WhatsApp, tardan varias horas en contestar, y si uno no responde en menos de tres minutos terminan la conversación y hay que volver empezar.

El chat de Telegram es un poco más eficiente, tardan entre 30 minutos y una hora en contestar, pero igualmente no resuelven. Todos los sistemas de comunicación terminan en lo mismo, en nada o dan información incorrecta, se limitan a repetir la información y brindan un número de gestión nuevo cada vez.

Mi paciencia se agotó cuando en los recibos de agosto y setiembre me cobraron de más; en el de setiembre, el doble; y después de comunicarme con ellos y solicitarme la información para proceder con la devolución, ya no contestan los mensajes que les envío por correo.

Ana González León, San José

Felicito a la Municipalidad de San Rafael de Heredia ya que por su cuenta repara los huecos en las calles, aunque no le corresponda. Es ejemplo para otros municipios, como el de Moravia, donde la calle de San Rafael y la de Paracito están intransitables.

German Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

He venido manejando una pequeña cuenta en Importadora Monge y cumplo religiosamente con los abonos, pero en el último mes me retrasé un día, y por eso me cobraron ¢5.000 más.

Busqué a alguien de la administración con quien hablar, pero resultó imposible. Me dieron un número de Servicio al Cliente, pero no resolvieron el asunto.

William Monge Román, Curridabat

