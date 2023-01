Cartas: Sistema de monitoreo

Por razones familiares, debo transitar por la calle que comunica la entrada sur de la UCR con la Ciudad de la Investigación. Tres huecos en el pavimento del costado sur de la vía se fueron haciendo más profundos durante veinte días hasta presagiar una lamentable situación.

Imagino que la situación no es desconocida para las autoridades y el personal de mantenimiento de calles de la municipalidad. Creo que es una buena ocasión para plantear la necesidad de monitorear la inamovilidad institucional para resolver un problema que puede costar vidas.

Mi idea es establecer la trazabilidad. Detallar cuáles personas, por funciones, deben atender el asunto, tener absoluta claridad de los puntos o nodos de decisión y la definición de obstáculos que existen para un manejo eficiente de las tareas que deben efectuarse para la solución de este u otro problema que afecte a la comunidad. La institución y los funcionarios nos deben una respuesta. Es un paso enorme para aquilatar los mecanismos de rendición de cuentas.

Héctor Morales Jara, Montes de Oca

Frase mexicana Copiado!

Cuando yo era joven, escuchaba en las películas y canciones el pura vida de Clavillazo y Cantinflas. Aquí lo adoptamos. El pura vida no es nuestro, tiene raíces mexicanas.

Ibeth Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

BCR SAFI Copiado!

No más saliendo del caso Aldesa, con el dolor de los inversionistas al ver el dinero perdido y tener poca esperanza de recuperarlo, aparece SAFI, otro viacrucis para personas que temen que se esfume el dinero entre la incertidumbre de las instituciones que no se interesan en el asunto.

Yo creo que, así como buscan inversionistas, de igual manera deberían poner en la mesa las cuentas claras, y, por supuesto, el apoyo inmediato del Banco de Costa Rica y otros entes relacionados con este tipo de negocios.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Ley inaplicable Copiado!

Es increíble que se aprobara la Ley de Comercio al Aire Libre para potenciar la sana convivencia social y la reactivación económica, pero no se haya puesto en funcionamiento, lo que limita a los centros de la ciudad la vida urbana que requiere su reverdecimiento.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Muerte de vecino Copiado!

El inciso h del artículo 104 de la ley de tránsito dice que los vehículos que se desplazan a atender una emergencia, aun alertando con sirenas, pueden “continuar la marcha en una intersección con semáforo en luz roja o con señal de alto, no sin antes verificar que no hay circulación de vehículos en las vías que se intersecan”. Dicho de otro modo, la emergencia no da derecho a irrespetar la luz roja. Héctor Chaves, director de Bomberos, manifiesta, con conocimiento de causa, que los conductores a su cargo se detienen y se fijan a ambos lados para evitar un accidente.

Los vecinos de Mario Úbeda López, ciudadano ejemplar del Porvenir de Gravilias, cantón de Desamparados, murió a causa de un chofer de la Fuerza Pública que no respondía a ninguna emergencia, pero viajaba a más de 90 kilómetros por hora. Incluso segó la vida de una compañera de trabajo.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

