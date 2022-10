Cartas: Sin respuesta de Conavi

En julio se hizo un hueco en la entrada a nuestra casa, debido a una fuga de agua. De inmediato, hicimos el reporte a la municipalidad y el problema fue resuelto, pero con el pasar de los días el hueco se hizo más grande, a tal punto que, por precaución, se tuvo que cerrar el paso, esto ocurrió el 27 de julio.

En la municipalidad nos indicaron que, al ser una calle nacional, es el Conavi el responsable de realizar la reparación. A inicios de setiembre, un ingeniero vino a revisar, pero desde entonces no hay una respuesta, lo más preocupante es que en nuestra casa viven dos adultos mayores, quienes, debido a su condición de salud, necesitan tener el paso habilitado para que ingrese la ambulancia en caso de una emergencia, situación que no es posible actualmente.

José Miguel Víquez Núñez

Flores, Heredia

Credomatic desobedece fallo Copiado!

El pasado 8 de setiembre, el Juzgado Segundo Especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San José le ordenó a Credomatic, mediante una sentencia en firme, que se me devolviera una importante suma de dinero. No obstante, hasta el día de hoy Credomatic no ha cumplido la orden del juez, con el subsecuente daño a mi peculio.

Shirley Arias Lawrence

Desamparados, San José

Opción simple Copiado!

Si la Junta Directiva de la CCSS aprobara la opción de negociar con clínicas privadas contratos para usar sus salas de operaciones y adquirir otros servicios de tratamientos especiales, con un descuento importante y, además, le permitieran al asegurado acceder a esos servicios de inmediato, asumiendo un porcentaje del costo del procedimiento, por ejemplo, que la CCSS aporte un 50% y el asegurado el otro 50% del precio disminuido, ya con el descuento aplicado.

Con esa opción, bien reglamentada, las listas de espera en la Caja disminuirían rápidamente y se beneficia, de inmediato, al asegurado que le urge una operación. Al tiempo que se beneficiaría a los asegurados con menos recursos, porque se les atendería más rápido de lo previsto con el sistema actual.

Me parece una solución simple, efectiva y con total libertad de acción del asegurado y, sobre todo, a corto plazo.

Soledad Rojas Rodríguez

Curridabat

Sin solución Copiado!

Llevo casi un mes sin poder ver televisión de forma constante, solo por ratos. He recibido cinco visitas de técnicos, cada uno con un criterio distinto. Pedí uno más experto, llegó y me dijo que el problema era afuera del condominio, en el poste. Arreglaron el problema por tres días y de nuevo volvimos al inicio del calvario. Entonces, pedí que no me rebajaran la cuota y me dijeron que solo me rebajarían ocho días. No se vale, fueron cinco visitas en un mes, más de una por semana y nada.

Mario Valverde Montoya

Montes de Oca, San Pedro

INS asistencia Copiado!

Los “fieles” clientes del INS vemos con preocupación el deterioro del plan de asistencia. Mi hijo y su familia tenían un vuelo programado para el lunes 24 de octubre, solicitó con mucha antelación dicho servicio y continuó llamando todo el fin de semana para que al final, el día del viaje, le dijeran que no disponían de transporte. Demasiada irresponsabilidad. ¿Será que quieren que migremos con todas nuestras pólizas a otras empresas?

Marlen Durán Chavarría

Barva, Heredia

