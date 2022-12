Cartas: Siguen los privilegios

Costa Rica, país de ingreso medio con actividad económica reducida, limitante aparato productivo y pocos mecanismos de supervisión en materia fiscal, aumenta el gasto público a través de nefastas convenciones colectivas, pensiones de lujo y desmedidas alzas salariales a empleados públicos, con poco o nulo análisis de las necesidades de los diferentes sectores.

Lo anterior causa que, en materia de recaudación, estemos tratando de llenar un saco roto. Justo cuando se creía que la ley fiscal era un mecanismo mágico para solucionar el incontrolable gasto y sanear la débil economía y el déficit creciente, surgen nuevas convenciones colectivas entre sindicatos y maleables juntas directivas al margen de la legislación, repetidas advertencias de la Contraloría General de la República y dictámenes en contra de la Sala Constitucional.

Es cuando me pregunto si será la legislación en sí misma una motivación para evadirla, en detrimento de los esfuerzos para ordenar la casa. Creo que todos los costarricenses deberíamos plantearnos la misma interrogante.

Mario Miranda Murillo, Alajuela

Más impuestos

Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dijo a La Nación (17/12/2022), en referencia al Seguro de Enfermedad y Maternidad, que una manera de obtener recursos frescos es aprobar más impuestos sobre productos no saludables e incrementar el IVA.

Aunque la propuesta pareciera inofensiva, no resulta para nada agradable, dada la gran cantidad de impuestos que ya pagamos los costarricenses. De la falta de recursos económicos previstos de aquí a determinada fecha, los contribuyentes no somos culpables de las malas administraciones o del poco control en el cobro a personas físicas y jurídicas que no pagan a tiempo sus obligaciones a la CCSS. Ese es un asunto añejo y, sin embargo, internamente no utilizan las herramientas a disposición para que los deudores se pongan al día.

Pretenden imponer gravámenes al pueblo por una deuda que no es solo de la actual administración, mientras el Gobierno Central sigue moroso.

Arturo Alvarado Moya, Desamparados

Auto rayado Copiado!

Hace un par de meses estacioné mi vehículo frente a la entrada del MásxMenos de San Pedro y alguien lo rayó. Revisaron las cámaras y se ve al culpable, pero los guardas brillaron por su ausencia. Me dijeron que su póliza cubriría el arreglo, pero no responden.

Flor Ivette Vargas Castillo, Zapote

Inversionistas desprotegidos Copiado!

La Superintendencia General de Valores (Sugeval), encargada de proteger a los inversionistas de instituciones como BCR SAFI, realiza su labor en gran parte con la información que los regulados le suministran. No investigan ni valoran indicadores, como por ejemplo el alarmante descenso en los rendimientos y el valor de las participaciones, lo que podría indicar que algo no está bien, pero solo actúan cuando los hechos están consumados y son irreversibles.

Lo único que puede hacer la Sugeval es sancionar administrativamente a los infractores, y los inversionistas, acudir a los tribunales a procesos interminables. No hay supervisión de los regulados ni protección para quienes confiamos en una entidad supervisada por el Estado.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.