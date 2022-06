Cartas: Sigue la venta de citas médicas

En el Ebáis de Quircot de San Nicolás atienden a ocho comunidades; sin embargo, dan solamente cuatro citas diarias.

Hacemos fila desde las cuatro de la mañana, pero una señora y varios indigentes —aparentemente drogadictos— acampan desde las 11 de la noche del día anterior para obtener los campos en la entrada y luego los venden a ¢5.000 a vista y paciencia de los funcionarios.

Por el ambiente

En la edición de la Revista Dominical del 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, La Nación nos regaló un reportaje de lujo intitulado “Agricultores varían prácticas para favorecer el ambiente”. Agricultores, caficultores y ganaderos —con una participación creciente de mujeres— están comprometidos con el futuro del ser humano y el planeta, y cuentan sus testimonios.

Con mucha motivación, empuje y apoyo estatal, adaptaron sus prácticas en 21.000 hectáreas de siembras agrícolas para que sean amigables con el ambiente, sostenibles y resilientes al cambio climático.

Estas empresas que pensaron diferente y son líderes en la protección del medioambiente merecen puestos de honor en la lista de proveedores del CNP y la CCSS en beneficio de escolares, pacientes hospitalizados, personal y privados de libertad, que han sufrido bastante debido a que reciben alimentos de mala calidad y hay problemas de abastecimiento.

Reinicio planeado

Debido al hackeo en algunos sistemas informáticos, conviene la elaboración de programas específicos para el restablecimiento una vez reparados los daños y verificado todos los componentes.

Con este programa se irán integrando al conjunto, unidad por unidad, porque si todos los usuarios se conectan a la vez, es muy probable la caída de los sistemas.

Necesitan bomberos

El 31 de marzo del 2022 ocurrió uno de los incendios más grandes en la historia de Curridabat, y una cadena de tiendas sufrió cuantiosas pérdidas materiales; afortunadamente, ninguna humana.

Nuestro cantón se ha convertido en uno de los más populosos del área metropolitana, registra tanto un alto crecimiento comercial e industrial como de tránsito.

Por lo tanto, necesitamos una estación de bomberos en nuestra comunidad. Hace algunos años hubo una estación, pero por razones poco claras la cerraron.

Hago un llamado al alcalde, al Concejo municipal y al director y autoridades del Cuerpo de Bomberos para que retomen la iniciativa en beneficio de los habitantes del cantón y de quienes vienen a laborar o transitan por él.

Males del MEP

El llamado “apagón educativo” no es solo educativo, al problema del Ministerio de Educación Pública (MEP), se debe agregar la compra de propiedades no aptas para construir escuelas y colegios, presupuestos para obras que no se concluyen y el descontrol en una planilla superior a los 60.000 trabajadores.

Es un desorden y, por lo visto, en todos los campos y actividades del Ministerio, pues también se paga a docentes montos que luego son irrecuperables.

El MEP precisa una reingeniería, porque poco puede hacer con una estructura tan grande y desordenada. ¿Es lo que vamos a heredar a las próximas generaciones? Antes de andar poniendo parches, más vale dedicar tiempo y recursos a sanear la institución definitivamente.

Relleno sanitario

Resido en San Miguel de Desamparados, cerca del barrio Orquídea. La comunidad cambió desde que construyeron el relleno sanitario. El olor es insoportable y no quiero ni imaginar la experiencia de quienes habitan en barrios más próximos, que conviven con el ruido de los camiones a altas horas de la noche y de madrugada. Cuando los vehículos frenan, las ventanas cimbran.

Como si fuera poco, las calles se deterioran y hay basura y líquidos malolientes sobre estas. El relleno pertenece a Aserrí, pero los camiones entran, por comodidad, por San Miguel y el cantón no gana nada. Espero que los dueños del relleno actúen para subsanar lo expuesto.

