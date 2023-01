Cartas: Servicio desconectado

El sábado 7 de enero, alrededor de las 3 p. m., técnicos en un vehículo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizaron trabajos en el poste enfrente de mi casa, después de lo cual mi servicio de fibra óptica de Kölbi dejó de funcionar. Lo reporté varias veces y presenté una queja formal (trámite 1-16521333093); sin embargo, no restablecen el servicio ni me dan explicación.

Luis Eduardo Herrera Álvarez, Moravia

Taxista irrespetuoso Copiado!

El domingo 15 de enero, de camino al Monumento Nacional Guayabo en Turrialba, debíamos pasar un puente de una vía. Esperamos la luz verde para cruzar, pero, faltando unos 15 metros para llegar al otro lado, un taxista nos impidió el paso y nos hizo señales para que nos devolviéramos porque, según él, tenía la vía.

Intentamos explicarle que, por el contrario, nosotros teníamos el derecho de pasar, pero no dio marcha atrás y, para evitar un conflicto, mi hermano condujo en reversa a lo largo de unos 70 metros para dejar al taxista transitar como si fuera el dueño del puente, la calle y del lugar. Son taxistas como él los causantes de que la gente ya no utilice este tipo de transportes.

Sharon Soto León, Pavas

TDMAX no cancela suscripción Copiado!

En diciembre, me suscribí a TDMAX. El 30 del mismo mes solicité por correo electrónico la cancelación porque no pude hacerlo en la aplicación. Luego de 16 correos en los cuales aporté una captura de pantalla de la suscripción donde se ve el número de solicitud y el correo ligado al contrato, mi número telefónico, mi número de cédula y la captura de pantalla donde consta la deducción automática de la tarjeta, se limitaron a decir que con la información dada no encontraron ninguna suscripción a mi nombre. Acto seguido, dejaron de contestar mis correos.

Solicito una solución pronta antes del siguiente cobro.

Ricardo Agüero Fernández, Alajuela

Cambio de reglas Copiado!

Tras varios meses de adquirir un medicamento en FarmaValue, me explicaron que luego de tres compras me obsequiarían uno. “Estaré al tanto”, pensé. Pasaron los meses y, al hacer nuevamente el trámite, solicité el obsequio, pero en esta ocasión me dijeron que después de cada compra debía registrar la factura. Les respondí que para qué, si a ellos les queda registrada la transacción. Entonces, cada vez que compraba solicitaba el registro.

Llegado el momento de pedir el obsequio, el mes anterior, ya no me lo dieron después de tres compras, sino que debía realizar cuatro. Fui recientemente a comprarlo, solicité el medicamento gratis y ahora alegan que “como he recibido muchos obsequios” no tengo derecho a la promoción.

Álvaro Solano Acosta, Liberia

Posteos en redes Copiado!

Si nos atenemos a las sentencias bíblicas según las cuales “por sus obras los conoceréis” y “la boca habla de la abundancia del corazón”, la candidatura de Cristian Arguedas era inviable porque sus posteos lo retratan de cuerpo entero.

Quien así se expresa, utilizando vocabulario soez, no llena las condiciones para aspirar a un cargo que, por la naturaleza de su función, debe ser desempeñado por alguien que ostente atestados académicos y generales que den garantía a la sociedad de que quien lo desempeña cumple los requisitos mínimos para ello.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Indiferencia del Poder Ejecutivo Copiado!

Más le interesa al presidente montar a caballo en Palmares que atender los homicidios de ancianos. No escucho voces de diputados ni de instituciones que protegen al adulto mayor. Creo que los legisladores deben aumentar la pena a 100 años para quien mate a un adulto mayor. Más se interesa el gobierno en llamar a la prensa “canalla” y defenderse de los troles que de tomar el micrófono para hablar a los asesinos de los mayores de 65 años.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp Copiado!

