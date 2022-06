Cartas: Seguros y bomberos

Según el artículo 40 de la Ley de Seguros, “el 4% de todas las primas de seguros que se venden en el país” se le gira a los bomberos.

Felicito a Mónica Araya, presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), por frenar los presuntos actos de corrupción que se han publicado recientemente.

De ser cierto lo que están investigando, lo sustraído sería dinero de quienes pagamos las pólizas. Frenen de una vez por todas la corrupción en las entidades públicas.

Antonio Barzuna Thompson, Escazú

Revisión vehicular

Nuevamente, los espejitos españoles los compró el presidente, pero espero que la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República no caigan en la misma trampa y, como dicen en Guanacaste, ¿por qué tanto brinco si el suelo está parejo?, lo que se debe hacer es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes asuma la administración de Riteve, pues están las instalaciones y el personal capacitado y, por tanto, que todo siga funcionando como estamos acostumbrados.

Rodolfo Hernández Castro, Cartago

Bofetada para Costa Rica

Así lo considera con toda razón la expresidenta de la República Laura Chinchilla. El asunto ofensivo es que Werner Vargas Torres, a quien Costa Rica, en la figura del canciller apoya para la secretaría del SICA, ocupó cargos en la Cancillería nicaragüense cuando Edén Pastora encabezó la cuadrilla que invadió la isla Calero en el 2010.

La excusa del canciller es que votan por “sus méritos” y no por su nacionalidad. Entonces, su principal mérito es apoyar a Ortega, al que le importan muy poco los derechos humanos inherentes en los costarricenses y sin duda para muchos nicaragüenses que se encuentran presos.

¿Será posible que la Cancillería recapacite?

Amalia Montero Mejía, Escazú

No le han depositado

No me parece que la Agencia de Viajes Colón esté promocionando paquetes para ir al Mundial de Qatar, porque, en mi caso particular, cliente viejo y categoría A desde hace 18 años, esperé los tres y cuatro meses estipulados para depositarme lo que me corresponde por derecho, pero, por más que he intentado comunicarme por diferentes medios, no he obtenido respuesta.

Virgilio Cedeño Acosta, Coronado

Ruta 27

Como se está hablando de la ampliación de la ruta 27, quizás convendría hacer un alto y recapacitar para ver cómo se emplean los pocos recursos del pueblo.

Considero que la ampliación tendría un costo altísimo, no solo por el mal diseño original, sino también por la paralización que sufriría el país a causa del congestionamiento en la carretera.

¿Por qué no buscar una ruta alterna hacia el Pacífico central habilitando zonas que durante muchos años han estado olvidadas? El costo podría ser mucho menor.

Recuerdo que algunas mentes brillantes sugirieron en el pasado que la 27 debió haberse construido por la margen izquierda del Tárcoles. Invito a quienes conocen la materia a que externen sus opiniones antes de efectuar una cuantiosa inversión en una obra que va a estar obsoleta cuando la terminen.

Rodolfo Murillo Quirós, Pavas

Vergonzoso estado

El Día del Padre llevé al mío a almorzar en un restaurante por el lado de Sabana Redonda, o sea, de San Pedro de Poás hacia el volcán Poás. Me dio vergüenza el pésimo estado de la carretera. No vi 50 metros sin un hueco. Entiendo por qué la poca afluencia de turistas. Uno va una vez, dos no.

José Peraza Segura, San Pablo de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.