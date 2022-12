Cartas: Se busca

El 6 de setiembre de este año, pasadas las 6 a. m., en el costado norte del parque de Carmen de Heredia, una señora colisionó contra mi vehículo por detrás, de tal manera que empujó el mío y golpeé el auto que iba adelante. El joven con el que choqué verificó que a su carro no le había pasado nada y se retiró.

La conductora, en primera instancia me dijo que ella tenía la culpa y se haría responsable de todo; sin embargo, ahora, mostrando falta de honestidad, tergiversa los hechos y la jueza solicita la presencia del tercer involucrado a más tardar en los siguientes 10 días. De no ser así, archivará la causa. A todas luces, no es justo que la señora quede libre de responsabilidad, por lo que pido ayuda al muchacho contra cuyo vehículo colisioné para así resolver el litigio. Si es tan amable, escriba a mi correo carloszuji@hotmail.com. Le estaré eternamente agradecido.

Carlos Zúñiga Jiménez, San Juan de Tibás

Unas mil personas se congregaron en la plaza de la Democracia días atrás en apoyo a la labor del presidente, Rodrigo Chaves. Pienso que para una verdadera evaluación, habría que esperar los resultados, una vez terminados los cuatro años de gobierno. Por lo pronto, yo solo veo un populismo peligroso y demagogo, que ofrece migajas al pueblo, mientras entrega en bandeja de plata al mejor postor los verdaderos negocios multimillonarios, como el BCR, el INS o Bicsa. Si continúan apoyándolo, más temprano que tarde seguirán el ICE, la CCSS y hasta el AyA. Abran los ojos.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Pocos espacios como el de la TV son escenarios perfectos para darse cuenta cuando un periodista o presentador posee carisma e inteligencia, como en el caso de las dos presentadoras de Informe 11, las historias, Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez, quienes, con su capacidad para improvisar, aleccionadores comentarios y asertivo humor, dictan cátedra cada noche sobre lo que debe ser un auténtico profesional de la comunicación.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Mi papá recibió un mensaje de texto de Kölbi del Instituto Costarricense de Electricidad, donde dice que tiene facturas pendientes y por eso van a dejarlo sin servicio. De acuerdo con la página de Kölbi, él está al día. Mensajes de esa naturaleza alteran la salud de adultos mayores como mi papá. Verifiquen con más detenimiento.

Diana E. Aguilar Ramírez, Monterrey de Montes de Oca

La Asesoría Jurídica de la Caja debería consultar a la Procuraduría General de la República, pues podría estar induciendo a error a la Junta Directiva. Su “versión” de cuórum estructural no parece correcta, pues ya los procuradores aclararon que todos los miembros deben estar nombrados y presentes para que las sesiones sean válidas. La decisión precipitada del Consejo de Gobierno no se resuelve con un dictamen interno complaciente.

Freddy Pacheco León, Heredia

El sábado, 10 de diciembre, llevé mis lentes a la óptica Munkel que queda en calle primera para que les repararan el tornillo del lado izquierdo, porque lo ajustaron mal dos veces.

El lunes, 19 de diciembre, fui por ellos y el lente derecho estaba rayado. No quieren hacerse responsables, pues aducen que así estaban, pero el sábado los revisé antes de entregarlos.

Steven A. Vega Zúñiga, Hatillo

La columna de Carlos Arguedas intitulada “Hurtar y honrar” me satisfizo por asertiva. Creo que le faltó mencionar que la sociedad no da oportunidades. Por ejemplo, hace siete años, Conape no me aceptó como fiador de los estudios de mi hija por estar yo pensionado.

Ronald Solano Pérez, Colima de Tibás

