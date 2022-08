Cartas: Saprissa y Liberación

Saprissa y Liberación Nacional nacieron gracias al influjo de personas destacadas, interesadas en un mejor porvenir tanto futbolístico como político, y con jóvenes idealistas que lograron hacer del equipo y el partido baluartes indiscutibles en los respectivos quehaceres de la vida nacional.

Los dos son solo una sombra de lo que fueron. Saprissa, antaño formadora de grandes valores, recurre a jamaiquinos y cubanos, entre otros, para tratar de volver a ser protagonista. Liberación, hasta con un nobel de la paz en sus filas, elige solo alcaldes y da la bienvenida a cualquier persona, por más cuestionada que esté.

Cualquiera vence a Saprissa y a Liberación. Una vez simpaticé con ambos, pero hoy me sonrojo cuando veo su desempeño. ¿Nuestro país no produce figuras destacadas, descollantes, o ambas organizaciones perdieron el rumbo?

Mario A. Blanco Vargas, Montes de Oca

Gente sin mascarilla Copiado!

Me siento indignado con el presidente Chaves y su ministra de Salud. El pueblo les ha hecho caso y el que quiere usa la mascarilla. Soy docente, con 62 años cumplidos, y en las aulas atiendo a casi 300 alumnos. Después de las declaraciones del presidente, todos los estudiantes y parte del personal docente dejó de usar mascarilla, lo peor es que se generalizó y tampoco se la ponen en el transporte público y las oficinas.

Me pregunto si la ciencia está por debajo de lo que un populista quiera hacer por agradar al pueblo. Cada costarricense que muera por covid-19, se lo deberá a la negligencia e irresponsabilidad del presidente y su ministra de Salud. Yo me contagié dos veces y no quiero enfermar de nuevo. De esta pandemia, aprendí a usar la mascarilla y cumplir los protocolos para no contagiar a nadie ni contagiarme yo.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Dividir los premios de la lotería Copiado!

Entre el primer premio de la Junta de Protección Social de San José y el resto, hay una gran diferencia, poco atractiva para el jugador. Por ejemplo, el 16 de agosto el mayor del sorteo extraordinario ascendía a ¢640 millones; el segundo, a ¢92 millones; el tercero, a ¢40 millones; el cuarto, a ¢10 millones; y el quinto, a ¢6 millones.

Se supone que todos deberían ganar. ¿Por qué no otorgan un primer premio de ¢480 millones, un segundo de ¢180 millones, un tercero de ¢90 millones, un cuarto de ¢25 millones y un quinto de ¢13 millones?

Espero que la Junta tome en cuenta estos datos para seguir ayudando tanto al comprador como a los beneficiarios de los fondos de la institución.

Rodrigo Chaves Chaves, Cartago

Reembolso retrasado Copiado!

El 18 de enero de este año en el Más por Menos me cobraron dos veces la misma cuenta. Reclamé al Banco de Costa Rica y me dieron copia de la captura de pantalla donde se ve la reversión del movimiento, pero en el estado de cuenta no aparece.

Han pasado siete meses, personal y gente de Servicio al Cliente me atendieron en varias ocasiones, pero no me acreditan el dinero. No entiendo la razón del retraso.

Óscar González Hernández, Alajuela

Bono para reparaciones Copiado!

Tengo 62 años y nuestra casa más de 50 años de haber sido construida. Me aprobaron un bono por ¢7.135.000. Sin embargo, al analizar el presupuesto y los trabajos que se deben hacer, hallé muchas incongruencias. Al consultar a la empresa Constructora Verde Caribe S. A., me respondió que solamente harán los trabajos por los cuales firmé y que no me tiene que importar cuánto del bono se invierta en la casa. Sé que la constructora debe ganar, pero también debería realizar obras urgentes, ya que el dinero aprobado alcanzaría para cubrirlas.

Luisa Wilson Pérez, Limón

Cartas por WhatsApp Copiado!

