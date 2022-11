Cartas: Santa Teresa da vergüenza

Hace pocos días visité Santa Teresa, lugar con bellas playas pero donde el estado de las calles es deplorable: incontables huecos y, lo más triste, gran cantidad de bolsas de basura forman pirámides en todo lado. Algunas las rompen los perros, lo que empeora el problema.

Da mucha pena que los turistas vivan esta realidad y se lleven una pésima impresión. Niños y jóvenes costarricenses crecen viendo este pésimo ejemplo. Es urgente que la Municipalidad de Cóbano remedie ya esta situación.

Rosalba Vargas Vargas, Pavas

¿Ganas de molestar? Copiado!

Mientras la mayoría emocionada hace quinielas sobre el Mundial y el aguinaldo, a nuestros adultos mayores no los cuidan bien en el Calderón Guardia. No hablo solo del mío, de 83 años, ni el de 92 años que estuvo esperando en una silla de ruedas durante más de siete horas, sino de los que vi en las siete ocasiones en que me presenté durante los últimos dos meses a ese lugar, para terminar dándome cuenta, gracias a otro hospital, de que mi viejo tenía una obstrucción en el intestino y ellos decían que era necedad de nosotros ir tantas veces. Y ni hablar de una perforación de vejiga, supuestamente por accidente durante una operación hace dos años.

Por si no saben, a nadie le gusta ir al hospital. No vamos por necios ni para darles mala vida a ustedes, los médicos. Vamos porque algo no anda bien. Tanto así que mientras escribo esta carta mi papá va camino al quirófano de nuevo. ¡Qué ganas de molestar teníamos!

Marilyn Vega Delgado, Alajuela

Autos en playas Copiado!

No obstante las varias denuncias para que en playa Hermosa se cumpla la ley sobre la prohibición de la entrada de vehículos, la Policía Turística de playa Panamá no se ve que esté vigilante. Hacen rondas en las playas, pero no deberían ser paseos, sino verdaderas actuaciones para evitar hechos como los denunciados.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Problema vial Copiado!

Camino al aeropuerto Juan Santamaría, constaté inutilidades en nuestro ordenamiento vial. Gastaron millones de dólares en la ampliación de la pista para que ahora el consumo de gasolina sea mayor que la tarifa del peaje.

Además de la pérdida de tiempo, es ridículo que los visitantes extranjeros vean que se abre para que todos pasen cuando la presa es muy larga y se vuelve a cobrar cuando disminuye la fila de vehículos. Toda una maravilla del pensamiento institucional. O quitan el peaje o construyen suficientes casetas de cobro, como en Escazú.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Benemeritazgo para José León Sánchez Copiado!

José León Sánchez pasará a la historia como uno de los escritores más reconocidos y prolíficos de América Latina. También logró reconocimiento por su lucha en favor de los derechos humanos y mejorar el ámbito judicial. En Tortura: el crimen de Colima y La niña que vino de la luna retrata un rostro particularmente oscuro de la realidad contemporánea.

Con estoicismo soportó y superó cada una de las pruebas que le puso la vida, empezando por el abandono y los abusos que sufrió de niño, pero especialmente el verse convertido en “enemigo público” en 1950, al grado que el sistema legal de ese entonces menoscabó sus derechos. Fue hasta 1999 cuando logró su absolución. Dedicado a la literatura, ganó en 1963 su primer premio literario.

A pesar de haberse trasladado a México, como hicieron otros artistas nacionales, nunca renunció o renegó de su nacionalidad. Por el contrario, en todas las actividades dejó en alto el nombre del país. Aunque también reclamó contra aspectos que no compartía. Por esa labor, obtuvo en el 2018 tanto el Premio Interamericano al Mérito Jurídico como el Nelson Mandela en derechos humanos. Su obra y el ejemplo de superación que fue su vida ameritan que se considere declararlo benemérito de la patria.

Robinson Rodríguez Herrera, San Pedro Montes de Oca

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.