Cartas sábado: Insulto legislativo

Perdonar alegremente de un plumazo marchamos a una cantidad inmensa de deudores es un insulto para quienes cumplimos nuestras obligaciones tributarias en tiempo y forma.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

Ir a votar

Lejos de favorecer el proceso democrático, la absurda cantidad de candidatos lo desvirtúa y confunde a los electores. Sin embargo, debemos ir a votar. La democracia se defiende en las urnas.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Cara matrícula

Es increíble lo que ocurre en algunas universidades privadas. A un estudiante que solo le falta una materia para terminar la carrera le cobran por la matrícula casi el equivalente a cuatro. Durante mucho tiempo no ha habido clases presenciales y, sin embargo, siguen cobrando a los estudiantes aire acondicionado, electricidad y otros servicios. Me parece que es hora de que el Conesup o la Defensoría de los Habitantes intervengan para poner coto a estas injusticias.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles

Medida ilógica

En la pista Florencio del Castillo, en Hacienda Vieja, Curridabat, hay una salida a la derecha que lleva directamente a la intersección de La Galera. Entiendo que la cerraron hace varios meses para ejecutar obras, pero nunca se iniciaron. Es increíble que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantenga cerrada una útil vía sin motivo, y nos obligue a transitar por el congestionado centro de Curridabat para ir a San Pedro, Guayabos, Concepción, etc.

Leonardo Solórzano Fonseca, San Pedro Montes de Oca

Vivienda digna

El espacio que habitamos, llevado a su mínima expresión, ha sido motivo de fascinación, negocio y discusión a lo largo de la historia. Una vivienda digna es un derecho sin el cual se estruja el futuro de miles de familias.

Las políticas en este sentido requieren una visión humana y sostenible. Realismo y coordinación asertiva debe tener el equipo del nuevo gobierno. Una casa es un bien que da sentido de prosperidad y pertenencia. Es el objetivo principal para salir adelante y valorar el esfuerzo del trabajo.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Adulto maltratado

Me refiero a la queja de Daniel Madrigal Sojo contra una clínica de la CCSS (Cartas, 16/1/2022). Nadie, menos un adulto mayor, debe pagar por un error interno. Para empezar, debería llegarse como a un consultorio privado porque se ha pagado durante años el derecho, nada es regalado.

Si hubo error en la fecha, para eso debe haber un jefe que sancione severamente al empleado como corresponde. Y ¿cómo es eso de que las quejas solo se reciben por correo? Claro, todo a favor de la administración. Dos preguntas: ¿Serán estos de los numerosísimos empleados públicos con evaluación de desempeño “excelente”, según información conocida? Y, luego, alguno de los muchos jefes en el escalafón jerárquico, ¿se dará por aludido y presentará las explicaciones y excusas?

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Alianzas público-privadas

Los Ebáis administrados por cooperativas de salud son un ejemplo de convivencia pacífica entre el Estado y la empresa privada. Las evaluaciones evidencian que la tercerización ha rendido resultados durante tres décadas a un menor costo para la CCSS. Sin embargo, cada vez que procede renovar contratos, surgen amenazas. En marzo del 2020, hubo un nuevo remezón, fue cuando expresé en este mismo espacio “Si no está roto, no lo arregle”.

Coopesalud, en Pavas, es un buen ejemplo: ofrece buena calidad de servicios médicos, eficiencia, amabilidad del personal y trato preferencial para los adultos mayores. ¿Qué es lo que quieren cambiar?

La nueva arremetida con vistas a la institucionalización fue desechada, pero reemplazada por cambios en los carteles de licitación que conducirían a un deterioro de la calidad y amplitud de los servicios que prestan estos centros médicos. Mejor será que lo que funciona bien no sea “maquillado” con colores y logotipos que significarán un gasto más para la Administración Pública.

Silvia Gagneten Barbeta, Rohrmoser

Indignado por el FRE

Me causa coraje el enterarme de que los asalariados hemos financiado infinidad de gollerías. Me colma la paciencia saber lo del famoso FRE de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la autoridad moral que me da el haber cotizado.

Milton González Castro, La Unión

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviarnos copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.