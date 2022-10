Cartas: ‘Router’ inservible

Nuestro contrato por servicios de internet y televisión digital suscrito con Liberty es el 907937. En junio, un rayo quemó el router y lo reporté de inmediato. Seis días después, y porque llamé para insistir, un técnico lo reemplazó, pero me dijo que era un enrutador reparado, idéntico al que había funcionado sin problemas hasta la caída del rayo. Así comenzó mi suplicio. El reemplazo no emite señal a más de cuatro metros.

Escribo y llamo a asistencia técnica, y la única solución que me ofrecen es que aumente la velocidad. Ya les pago 100 Mb/s, ¿para qué más si tengo que sentarme prácticamente encima del router? Solo les interesa vender paquetes más caros. Tenemos más de 20 años de ser clientes de Cabletica (ahora Liberty).

Carlos F. Montero Díez, San Rafael de Heredia

Democracia Copiado!

Muere la democracia si no negociamos el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros, si no favorecemos a APM Terminals frente a Japdeva, si no negociamos Fanal, si no debilitamos el ICE, si no desaparecemos al Senara y la Setena, si no erosionamos las área silvestres protegidas, si no damos la revisión técnica vehicular al grupo alemán, si no hacemos un burumbún en el MOPT, si no flexibilizamos las medidas sanitarias, si no ajustamos salarios en la Caja, si no aprobamos unos préstamos para pagar deuda. Será un sinsentido, pero por ahí andan.

Freddy Pacheco León, Heredia

Convención de Recope Copiado!

Aplaudo las resoluciones de la Sala Constitucional que eliminan privilegios abusivos y discriminatorios que los empleados de Recope disfrutaban y todos sufragábamos. Sin embargo, discrepo de seguir subsidiando el centro de cuidado infantil. No deben existir diferencias tan extremas, sobre todo, porque Recope es una de las instituciones estatales que el pueblo suplica que desaparezca, pues únicamente beneficia a los empleados.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Dinero del ROP Copiado!

En el último estado de cuenta de pensiones complementarias del Popular constaté con gran desilusión cómo en un mes perdí más de ¢1 millón en rendimientos. O sea, son números desalentadores. Al paso que vamos, en enero, probablemente, no tendré ni ¢5 millones en el ROP. Lo que no falta es el cobro de comisiones por mal administrar los fondos.

Le pregunto a la superintendenta Rocío Aguilar cómo va a hacer para frenar las pérdidas que a todas luces no están asumiendo las operadoras sino los costarricenses. Con lo poco que tengo ahorrado, perdí esa suma, ¿cómo les estará yendo a los que tienen montos superiores a los ¢15 y ¢20 millones? Y, peor aún, ¿a los recién afiliados?

Rocío Aguilar declara que aunque haya pérdidas, las operadoras de pensiones tienen derecho de cobrar sus manejos porque siempre, aun en esta situación, están administrando los recursos.

No estoy de acuerdo con el proyecto de ley que propone liberar un 30% del ROP para la cancelación de deudas. Si se aprueba, que sea de uso discrecional.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Puente abandonado Copiado!

Me preocupa el abandono en que se encuentra el puente de Santo Domingo y me da la sensación de que no existe la menor intención de repararlo. De ocurrir algún hecho lamentable, eludirán las responsabilidades.

Hay gran cantidad de material en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y si ellos no actúan, por lo menos el Conavi debe hacerlo.

Francisco Sánchez Ramírez, Cuatro Reinas de Tibás

Nombramiento Copiado!

En la cadena que parece interminable, de gazapos y mediocridades que ha tenido la presente administración en sus nombramientos, resalta como único acierto el de Guillermo Malavassi Vargas, hombre probo, de firme carácter, educador insigne y, por mil títulos, honorable. Si todos los nombramientos fueran de este calibre, la educación y la patria estarían en buenas manos.

Humberto Moya Mórux, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

