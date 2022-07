Cartas: Retiro de placas

La Policía Municipal de Heredia, en su lucha contra la criminalidad, retiró las placas de los autos de los asistentes a una actividad religiosa de bienvenida para un grupo de jóvenes mujeres provenientes de un retiro, el domingo 17 de julio, en horas de la noche, en la iglesia la Inmaculada.

La recuperación de las placas tarda casi dos semanas, según el plazo fijado por el Cosevi para dar una cita, sin importar la necesidad que se tenga de usar el vehículo. Lo bueno sería que el presidente o su ministro de Obras Públicas pongan en cintura a la institución para que sea eficiente.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

Coctel venenoso Copiado!

La tragedia ambiental en Abangares comenzó el 15 de julio, tras la rotura de una laguna de deslave para la extracción de oro. Laguna evidentemente mal confeccionada y sin control de las entidades responsables.

Todavía no hay un diagnóstico de la química en los lodos que fueron a parar al río Abangares y, por tanto, al golfo de Nicoya, ni de las consecuencias. Partiendo del supuesto que fuesen cianuro y mercurio, o sus compuestos, veamos, grosso modo, los efectos. El cianuro y sus compuestos son hemotóxicos violentos, matan, dependiendo de la dosis, al bloquear la oxigenación celular; al exponerse, porque penetra en la piel y la irrita; si se ingiere o al comer alimentos expuestos; o se inhalan vapores de ácido cianhídrico, como en las cámaras de gas para las ejecuciones judiciales. Recomendación: alejarse del medio contaminado, tanto humanos como animales.

El mercurio ataca el cerebro, la médula y los nervios. También el aparato digestivo, hígado y riñones. La intoxicación aguda es poco frecuente. Sus efectos podrían manifestarse meses o años más tarde. Mata después de experimentar deterioro de la salud.

El problema con el mercurio es que, como todos los ríos van al mar, contamina al plancton, principio de la cadena alimentaria marina, luego daña a las pequeñas especies, después a las medianas y, finalmente, las de interés comercial. En suma, mientras persista la actitud complaciente y negligente ante hechos como este habrá pilas de deslave defectuosas.

Warner Rodríguez Camacho, médico forense

Poder Judicial y regionalización Copiado!

El presidente de la Corte, Fernando Cruz, afirmó ante la Asamblea Legislativa que resulta difícil reclutar jueces y fiscales para ciertas zonas conflictivas. Es entendible que los mejores jueces, fiscales y estudiantes de Derecho se sientan atraídos por cantones no conflictivos o fronterizos.

¿Qué hacen al respecto la voluminosa y costosa administración de la Corte y sus planificadores? ¿Ignoran la Ley de Planificación Nacional y la división territorial administrativa donde se establece y facilita la planificación oficial y la administración pública regional? ¿Por qué sigue funcionando una administración ineficiente e ineficaz del siglo pasado o más?

No hay nada nuevo en la administración pública moderna que no sea materia común de un buen director regional (no jurista). Podríamos ver prácticas de rotación regional de jueces y fiscales, almacenes, talleres, planteles, etc., para cada una de las regiones oficiales o provincias, y las zonas que incluyen.

José Alfredo Calderón Gómez, geógrafo jubilado

Reforma del Estado Copiado!

La jerarca de Planificación, Laura Fernández, hizo una excelente exposición ante la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, foro donde pidió a los diputados revisar el gran tamaño del Estado costarricense (328 entidades) y efectuar las reformas necesarias en pro de la eficiencia, a fin de lograr una mejor articulación y conducción políticas como lo dicta la Constitución.

Ojalá la ministra Fernández también proponga al gabinete del presidente Rodrigo Chaves un análisis y la reducción del organigrama institucional interno, que elimine y fusione aquellas oficinas que llevan a cabo labores innecesarias o duplicadas. Solo de esta manera cada institución cumplirá la misión encomendada por ley. La urgente reforma y modernización del Estado debe iniciarse en cada entidad gubernamental.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.