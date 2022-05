Cartas: Reductores a granel

Qué cansado se ha vuelto transitar por calles donde municipalidades y vecinos incómodos ponen obstáculos. Los reductores de velocidad tienen su lógica, por eso, a lo largo del tiempo, se fueron colocando con “objetividad”, en ciertas carreteras de alto tránsito o zonas escolares. Sin embargo, en los últimos años, los famosos “muertos” las invadieron.

Los reductores no se colocan para dar gusto a los vecinos, tampoco por moda; los invito a ir a Cuatro Reinas (Tibás) Guararí, Lagunilla y San Joaquín de Flores (Heredia), el Coco (Alajuela), Moravia (San José), entre otros lugares fiebres de los reductores.

Los alcaldes y el MOPT deben tener consideración, aplicar la ley de tránsito a quienes manejan a toda velocidad o sin licencia. No hagan pagar a los conductores decentes. Les recuerdo que los reductores causan contaminación sónica y ambiental, y desgastan los vehículos.

Francisco Gutiérrez Solano, Heredia

Necesitamos trenes

Somos pobres, pero la peligrosa carretera a Limón y la ruta 27 deben ser descongestionadas. Para ello se necesitan trenes.

Con la elección de Mario Arce Guillén presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), joven brillante, hijo de dos grandes médicos que se preocuparon por su disciplina y educación, se puede recuperar lo perdido tras el cierre de la Northern y el ferrocarril al Pacífico en el gobierno de José María Figueres.

Que sea una buena elección y nos traiga éxitos en el desarrollo.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Retos diarios

Conviene conducir nuestro comportamiento con miras a enfrentar los retos que se nos presentan a diario, derivados de los cambios tecnológicos.

Teniendo esa actitud, aprendemos lo nuevo, lo practicamos y luego nos damos cuenta de que sí podemos, que se nos facilitan las tareas y que son amigables para las mayorías.

Por ejemplo, el Banco Nacional y el Banco Central de Costa Rica pondrán a disposición la firma digital para realizar transacciones. Esto incluye conocer términos nuevos, tales como Gaudi, abreviatura de gestor de autenticación digital. Estimado lector, especialmente adulto mayor, atrévase. Todos podemos disfrutar los avances.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Esmerada atención

Vine a residir en Costa Rica hace 44 años. En abril de este año me detectaron un melanoma en la pantorrilla izquierda. En el hospital Calderón Guardia me lo extirparon y me atendieron con el profesionalismo de los centros médicos de altos ingresos europeos y estadounidenses.

Como en otras ocasiones, recibí un trato humano, respetuoso, amable y cordial.

Elías Carranza Saroli, San José

Logros del 2018-2022

Mi sincero agradecimiento al presidente, Carlos Alvarado, y a los diputados que antepusieron el país a los intereses politiqueros que tanto daño nos han hecho.

El presidente hizo lo que muchos no pudieron debido a cálculos electorales o politiqueros, o por compromisos adquiridos. Entre sus aciertos cabe resaltar que, a pesar de la injustificada huelga de empleados públicos en el 2018, se pudo aprobar el recorte de privilegios salariales y limitar los paros cuya intención es la defensa de intereses de unos pocos.

Progresamos en muchos ámbitos, y eso es lo más significativo en un país acostumbrado al “nadadito de perro”. Queda el enorme reto de enrumbar la educación y ponerla a la altura de los tiempos actuales, y hacer a un lado el sistema anticuado, memorístico y poco “sustancioso”.

Fernando E. Feoli Araya, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.