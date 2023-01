Cartas: Recomendaciones para el MOPT

Las capacitaciones y exámenes para obtener la licencia de conducir debieran contener el adecuado manejo de los vehículos en carreteras empinadas y montañas, por ejemplo, saber compresionar u otros mecanismos para evitar accidentes.

Otra recomendación es eliminar la chapia en las propiedades frente a carreteras nacionales porque se gastan sumas millonarias. Que cada propietario lo realice y el dinero de los impuestos se utilice en la reparación de los muchos huecos que ponen en peligro la vida de las personas.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Contratación de troles Copiado!

A propósito de troles, dime a quién contratas y te diré quién eres. ¿Será esto lo último que se puede esperar de la ministra de Salud? Debe llegarse a las raíces de un asunto tan delicado y no verlo como si fuera cualquier cosa. Por los hechos los conoceréis.

Arnoldo Fernández Miranda, Zapote

Bancas en parque Copiado!

Qué pena ver cómo la Municipalidad de San José tiene los asientos del parque central. Muy especialmente al costado oeste. Es una lástima tal desastre, que afecta su buen nombre. Una vez a la semana, como mínimo, deberían lavarlos.

José Vargas Acuña, Montes de Oca

Respuesta del INS

En atención a la carta de Alexis Castro Arias (27/12/2022) informamos de que lamentamos lo ocurrido, ya que nuestro proveedor presentó inconvenientes para dar el servicio, por lo cual procedimos a efectuar el reembolso. Ofrecemos disculpas.

Erick Herrera Rodríguez, gerente del Instituto Nacional de Seguros

Ayudar a mujeres Copiado!

Es hora de que los políticos se unan por el bien de todos, pero especialmente de las mujeres, y reconozcan que nuestra salud requiere acceso gratuito a productos de higiene menstrual. En vez de eso, Costa Rica cobra el 13% del impuesto sobre el valor agregado, como si fuera un lujo. Una desgracia para un país que jacta de tener un plan universal de salud.

Escocia (con casi la misma población que Costa Rica) da este tipo de productos gratis. Nueva Zelanda y Kenia los distribuyen gratuitamente en escuelas públicas. En los EE. UU., los estados de California, Hawái, Delaware, Maine, Nueva York, Utah, Virginia y Washington los proveen en escuelas. ¿Qué espera Costa Rica?

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

No aparece pago Copiado!

Pagué a Soporte Vital la mensualidad de diciembre y me comunicaron que no lo hice. Realicé un segundo pago, envié copia del comprobante y solicité una revisión al Departamento de Contabilidad. Luego de un sinfín de llamadas, aducen que “revisaron”, pero solo aparece el pago del cual yo envié el comprobante y me atienden varias personas, menos con quien yo quiero hablar para resolver este problema.

Sandra Sáenz Robles, Tibás

Indemnización a Aeris Copiado!

Me da coraje saber que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) usó dinero del arreglo de vías para pagar a Aeris. Cuando conduzca por la ruta nacional 114, en San José de la Montaña, la cual tuvimos que reparar parcialmente con contribuciones de todos los vecinos porque estaba intransitable, voy a recordar esta noticia. Invito al ministro Amador a darse una vuelta por mi pueblo.

Sylvia Vargas Vega, Barva

Llanta sin garantía Copiado!

Hace seis meses compré unas llantas marca Cooper en PriceSmart. Hace unos días, una se ponchó y se le hizo una abertura. La llevé a reparar y luego se agujereó en otro lado. PriceSmart no acepta la garantía porque la llanta fue reparada anteriormente. Pido a la Dirección de Apoyo al Consumidor efectuar un estudio sobre el reconocimiento de garantías.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Demarcar pista Copiado!

Es necesario que pinten toda la General Cañas, pues por ella transitan miles de vehículos y no se ven los carriles. De noche es peor, y es la primera imagen que ven los turistas. Para eso pagamos impuestos.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

