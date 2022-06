Cartas: Razones poco serias para eliminar pruebas FARO

Quienes están dirigiendo el Ministerio de Educación Pública deben tomar decisiones con base en diagnósticos y estudios serios. Veo con preocupación que los motivos planteados por la ministra al Consejo Superior para eliminar en el presente curso lectivo las pruebas FARO son débiles e inauditos.

Una de las tareas esenciales en las aulas es enseñar a los estudiantes a vencer los retos para resolver problemas y conflictos personales y académicos para aprender a vivir en el futuro, sobre todo, en una época tan cambiante por sus exigencias y características.

Tampoco tiene sentido que el MEP haga unas pruebas diagnósticas a los estudiantes en el 2023 sin que el resultado sea tomado en cuenta para definir la condición académica al acabar el año lectivo.

Eso implica una onerosa pérdida de diversos recursos básicos para el Ministerio de Educación y el país en general, y significa aumentar más el facilismo estudiantil, propiciando en los centros educativos la ley del menor esfuerzo.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Bandera en Qatar

El pabellón nacional se diferencia de la bandera en que tiene el escudo nacional en el fondo blanco, y es de uso restringido. Solo debe izarse en sedes de los tres poderes del Estado y diplomáticas y en el Tribunal Supremo de Elecciones.

En Qatar se ve formidable, pero debe sustituirse por nuestra bandera antes de que se cometa el mismo error durante la Copa del Mundo.

Freddy Pacheco León, Heredia

Boletos de Avianca

El 19 de mayo publiqué en esta sección que la tarjeta UATP que da Avianca me reconocía un monto inferior a lo pagado. Mi problema actual es que ya no hay comunicación con la empresa, en el call center no contestan.

Interpuse la denuncia ante la Oficina del Consumidor del MEIC, donde espero que hagan algo para recuperar mi dinero.

Hugo Trejos Agüero, Cartago

Hambre y burocracia

Con tristeza y asombro leí la noticia acerca de los problemas para entregar diarios a familias con niños en riesgo de desnutrición. Resulta indignante que, por cuestiones burocráticas, no reciban ayuda desde hace dos meses. La lista de excusas en interminable.

Sería bueno, para sensibilizar al personal del CNP, que se encargaran por una vez de hacer la entrega; tal vez se conmueven y entiendan la urgencia.

Hagan bien su trabajo, no pido nada más.

Antonio Mendiboure Prieto, San José

Respuesta del BAC

Nos comunicamos telefónicamente con Grettel Chaves Obando (Cartas, 16 y 26 de mayo) y atendimos lo expuesto en su nota. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar y resolver su caso.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente

Asesores legislativos

Me gustaría saber si la Contraloría General de la República cuenta con un control estricto de los llamados asesores de los diputados, a saber, cuándo, cómo y por qué fue creada esta figura, si son necesarios, cuál debe ser su perfil, cuántos deben ser, cuál es su función, cuáles sus privilegios, si la Asamblea Legislativa cuenta con un departamento de asesoría idóneo, independiente y permanente y cuánto significa para el bolsillo de los costarricenses este personal.

Considero que se está incurriendo en un doble gasto al tener que compensar al elegido popularmente y también a sus asesores.

Rodolfo Alfaro Murillo, Heredia

Presas y huecos

La calle vieja hacia Santa Ana es supremamente transitada y en horas pico se forman enormes presas debido a los muchísimos vehículos, buses y camiones que pasan por ella. Desde la pandemia, al problema se unieron los ciclistas.

Hace unos tres años no se repara, por lo que el delgado asfalto está agrietado y los huecos son cada día más en cantidad y graves en profundidad. Manejar por esta vía es un peligro, pues se daña el automóvil. A la entidad encargada le ruego arregle pronto la carretera, antes de que se vuelva de lastre.

Claudia Echavarría Cano, Santa Ana

No son de algodón

Compré en el Gran Palacio del Hogar paños anunciados en Facebook 100% de algodón, pero me dieron unos 80% algodón y 20% poliéster. Cuando escribí por WhatsApp para hacer el reclamo, me dijeron que no es posible hacer cambios porque están en promoción.

Sharon Raquel Soto León, Pavas

