Cartas: Rampa en medio de acera

En la esquina de la calle 76 en Rohrmoser, diagonal al Parque Perú, el desarrollador inmobiliario Argo Estrategia levantó el edificio Elysian Nunciatura. En ese lugar, un tramo de la acera pública fue sustituido por una rampa vehicular al lobby principal de dicho inmueble.

Como máximo jerarca de la Municipalidad de San José, don Johnny Araya debería explicar y sustentar, legal y técnicamente, un hecho que a todas luces no procede en nuestro ordenamiento jurídico. La desaparición de la acera pública por dicha rampa pone en peligro la vida de peatones, personas con discapacidad, niños transportados en carriolas, etc. ¿Qué dice el Concejo Municipal del obvio riesgo a la integridad física de las personas?

Me parece extraño que este caso no haya llamado la atención del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿En qué términos se visaron los planos de esta obra? ¿Cuáles ingenieros estuvieron a cargo de la ejecución y supervisión?

Rodolfo J. Montes de Oca Lugo

Rohrmoser

Con la novela de RTV el gobierno nos vendió humo. Toda una conferencia de prensa alabando al señor ministro de transportes, su gestión, el cierre de la anterior empresa, la contratación de DEKRA, las tarifas más baratas, la justificación para rechazar a la empresa sueca y el gran beneficio para todos los usuarios. Al final. todo fue puro cuento, ahora resulta que es la Aresep la culpable de las tarifas de inspección y reinspección.

Además de otros males de la revisión técnica vehicular, con el bendito decreto firmado, hasta en grúa podemos salir de los planteles, dependiendo de las faltas detectadas. Una contradicción y un engaño más de este gobierno.

Jorge E. Varela Solís

Moravia, San José

Con el nombramiento de los fiscales generales hemos aprendido que las palabras iniciales no sirven de nada. Tal como pasó con la anterior fiscala general, Emilia Navas, incluso un expresidente de la Corte dijo que su imagen se fue deshaciendo con el tiempo.

El recién nombrado dio la lista de casos de corrupción, narcotráfico y delitos de cuello blanco. Habló de formar equipos. Yo creo que la Corte Plena debería medir sus propuestas y promesas año con año. Lo cierto es que se necesita levantar la confianza del puesto de fiscal general, muy alicaído entre los costarricenses. Corre el tiempo.

Mario Valverde Montoya

Montes de Oca, San José

Se supone que las electrolineras deben de tener un servicio de mantenimiento o al menos un servicio al cliente, ya que los vehículos eléctricos hay que cargarlos, no se puede llevar una pichinga o un recipiente cargado de electricidad.

Sin embargo, eso no sucede con el ICE, si uno conversa con otros conductores de vehículos eléctricos, es un azar cargar fuera del Gran Área Metropolitana. No funciona la estación que hay en Caballo Blanco, tampoco la que está en el Walmart de Liberia. Personal del INA quiso cargar sus vehículos y no pudo. Tampoco contestaron por más de una hora el teléfono 2000-1332, ni ninguna otra línea de soporte.

Si uno va al sur del país es la misma historia. Si no pueden dar un servicio, que lo den en concesión, no es posible que tengamos que andar con la incertidumbre de que nos vamos a quedar tirados en cualquier momento, porque no sirven o no dan mantenimiento a las electrolineras. El ICE se quedó muy corto.

Óscar Salgado Portuguez

Escazú, San José

Con respecto a la carta titulada “Sin respuesta”, publicada el pasado 22 de octubre, Walmart de México y Centroamérica informa que las partes llegaron a un acuerdo satisfactorio y todo se resolvió de la mejor manera.

Mariela Pacheco Arroyo

Subgerente de Asuntos Corporativos Walmart Costa Rica

