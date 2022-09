Cartas: Queja sin respuesta

Saqué una cita en el Hospital Metropolitano para hacerle un TAC a mi papá el 29 de agosto, y cuando fuimos nos cobraron más de ¢25.000 del precio que nos dieron por teléfono. Me dijeron que pusiera la queja ante la Contraloría de Servicios y así lo hicimos, pero pasan los días y no nos dan ninguna respuesta.

Andrea Chaves Villalobos, San José

Consejo de Gobierno Copiado!

Reconforta y es un soplo de aire refrescante leer en el editorial de La Nación, el 15 de setiembre, lo siguiente: “La verdad es que la promesa nunca debió ser formulada. No todos los actos de gobierno pueden ser públicos, sobre todo en la etapa deliberativa”.

Acostumbrados los lectores de este medio a opiniones que implican el ejercicio de una oposición cerrera a este gobierno, constituye un acto de justicia y objetividad leer lo citado, referido a la promesa del candidato Rodrigo Chaves en cuanto a su anuncio de hacer públicos los Consejos de Gobierno.

Las campañas electorales son un inventario de propuestas, unas viables y posibles y otras auténticos cantos de sirena para atraer electores. Si se dice todo lo que el candidato aspira a ejecutar si es elegido, se corre el riesgo de que sus contradictores lo derroten porque su programa ingenuamente sincero atenta contra el statu quo.

Esa creencia ingenua y pueril llevó a Vargas Llosa a la derrota electoral, cuando aspiró a la presidencia de Perú, porque creyó que sus habilidad y solidez literaria eran válidas en la arena política.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Tarifas mínimas Copiado!

Aplaudo la decisión del presidente Chaves de derogar las tarifas mínimas de los colegios profesionales. Lo que falta es que se eliminen los timbres de esas organizaciones gremiales.

Joaquín Bernardo Murillo, San José

Proyecto del PUSC Copiado!

La ocurrencia del diputado Horacio Alvarado, del PUSC, de querer volver obligatorio el voto para diputados y munícipes no es la forma más democrática de lograr más apoyo en las elecciones. No se da cuenta de que el pueblo le ha pasado la factura tanto al PUSC como al PLN, y con intereses. Sería una afrenta contra el pueblo. El abstencionismo no es causado porque la gente no quiere votar, sino porque perdió la confianza en los políticos.

Le sugiero que legisle para cambiar la forma de elegir a los diputados y munícipes para que sea el pueblo el que vote directamente por sus candidatos de confianza. Esto sí sería democrático y no por lista de aspirantes impuestos por los partidos políticos, razón por la cual algunos diputados llegan a calentar la silla y a proponer ocurrencias.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Vacunas para venezolanos Copiado!

En vista de las afirmaciones del gobierno acerca de que hay un gran lote de vacunas próximas a vencer porque algunos costarricenses se niegan a inocularse contra la covid-19 y la influenza, en un acto de humanismo, deberían administrarlas a nuestros hermanos venezolanos antes de que pierdan eficacia. Apoyo a nuestros amigos venezolanos que están de paso por nuestro país, demos un ejemplo al mundo.

Arturo E. Hernández Martínez, Jardines de Tibás

Solicitud de información Copiado!

El 8 de setiembre del 2009 suscribí un contrato por servicios profesionales con Scotiabank. La relación se mantuvo hasta noviembre del 2019. Solicité los “datos de identificación de los expedientes” o “la información detallada de las partes (actor y demandado) y la naturaleza del proceso judicial”, tal como se encuentra estipulado en el contrato para cumplir con mi parte.

Desde el 18 de agosto del 2021 he conversado varias veces con el apoderado generalísimo de Scotiabank, por teléfono y WhatsApp; sin embargo, no ha sido posible que, en representación de la entidad bancaria, me presente una propuesta concreta que sirva de base para resolver una situación que me produce trastornos y contratiempos.

Manuel Rodríguez González, Santa Bárbara de Heredia

