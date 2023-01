Cartas: Problemas en calle Tacaco

Estoy de acuerdo con Juan Ramírez Sanabria, quien escribió en este espacio el domingo acerca del colapso de la calle Tacaco, en Curridabat. El MOPT debe solicitar al AyA el derecho de vía para no dificultar el paso de transeúntes y vehículos.

Otro punto que debe revisar el MOPT, porque es causa de choques y un peligro para los transeúntes, es el espacio tan pequeño que hay entre el nuevo edificio Khaya y las casas que a todas luces están en la vía. Los vehículos deben pasar de una calle con cuatro carriles, como correctamente se le exigió al nuevo centro comercial Aleste, a una con menos de dos. Asimismo, hay postes de luz en media calle que la CNFL debe eliminar. Por otra parte, varias aceras terminan en muro, como en el caso del condominio Garzas del Sol, el parque municipal y una tienda.

Gabriela Zamora Sauma, Curridabat

Bajos rendimientos

Los reportajes del periódico La Nación sobre las debilidades de BCR SAFI deberían llegar a las bases de los grandes inversionistas de operadoras de pensiones y asociaciones solidaristas que tengan inversiones en el Banco para que se den cuenta de que los bajos rendimientos, inferiores al 2 % anual, se deben en parte a problemas de administración y ello continuará hasta que la Sugeval y la Directiva del BCR tomen cartas en el asunto, porque hacen caso omiso de las denuncias.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Educación pública

Los jóvenes no tienen cómo mejorar su futuro, ya que recibieron una educación pública afectada por huelgas, una pandemia, suspensiones en sus colegios para dar paso a actividades extracurriculares, docentes que no cubren el programa y directores que no actúan contra la negligencia de algunos profesores.

Su esperanza tal vez sea que los diputados formen una comisión y llamen a asociaciones y colegios profesionales que son cómplices de la debacle educativa y se mantienen indiferentes.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Ramos y Chacón

La ministra de Salud fue engañada porque el trol le presentó un cuadro familiar que inspiraba compasión; ella hizo un acto de caridad y le dio dinero propio para aliviar la supuesta calamidad. El presidente le perdonó el error. Álvaro Ramos no incurrió en error, sino que cometió un acto de deslealtad para con el gobierno que lo nombró, deliberadamente y en perjuicio de la sociedad. No merecía perdón. A los dos funcionarios no se les podía medir con la misma vara.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Agricultura costarricense

El economista Víctor Umaña, en el artículo del 12 de enero, habla del magnífico ejemplo del Estado de Israel en relación con la seguridad alimentaria. Aunque el país se caracteriza por la aridez y sequedad, es líder mundial en agricultura.

Costa Rica, con abundante agua, depende de los excedentes de otros países para abastecerse de granos. Los Programas de Ajustes Estructural dejaron de lado al pequeño agricultor y la guerra en Ucrania desnudó nuestra falencia. Me gustaría que alguien del Estado me explique sobre el asunto.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Marino Protti

Fue agradable leer en La Nación la semblanza de Marino Protti Quesada, ejemplo de sencillez y espíritu de superación y vocación universal, no solo en el campo de las ciencias y la naturaleza, sino también en lo que es importante en la vida. A comienzos del 2022, como embajador en la ONU, tuve el agrado de trabajar con Marino durante tres o cuatro días de intensa labor en la presentación del informe de Ecuador y Costa Rica para la delimitación del área marina más allá de los límites nacionales, de enorme trascendencia para la expansión de nuestros derechos en altamar. Ello me movió a sugerir a la Cancillería que lo presentáramos para el cargo de experto (no remunerado) en la Comisión de Límites del Mar Territorial.

Costa Rica necesitaba a alguien activo en esa Comisión, que le inyectara aire fresco y así se pusieran a caminar procesos que llevan muchos años languideciendo. Había muchas posibilidades de éxito para Protti y Costa Rica, pero parece que a la Cancillería le molestó que costarricenses destacaran y prefirió que otros países vinieran después a postular sus candidatos.

Rodrigo Alberto Carazo, San José

Cartas por WhatsApp

