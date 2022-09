Cartas: Problema en el corazón

El 8 de diciembre del 2021 fui internada en el San Juan de Dios a causa de una trombosis pulmonar. El 23 del mismo mes salí del centro médico, pero debía seguir en rehabilitación cardiopulmonar. El 19 de abril de este año tuve que pedir ayuda a la Fuerza Pública para llegar a la entrada del centro de rehabilitación por una dificultad respiratoria.

Me suspendieron la rehabilitación hasta que Neumología y Cardiología me vieran; con los exámenes en mano, el jefe de Cardiología me indicó que él no veía trombosis, lo cual me pareció extraño, pues después de hacerme el ecocardiograma en el 2021 fue cuando me la diagnosticaron y se me dijo también que mi corazón estaba grande.

Conversé con el internista por referencia de otro cardiólogo, y me dieron el visto bueno para volver a hacer el ecocardiograma; sin embargo, siempre topo con pared en la ventanilla de Cardiología: “¡No estamos dando citas para ecos!”, me dicen.

Le expliqué al especialista a cargo que en otros centros médicos me piden llegar temprano y esperar un “campo”, pero no lo consigo aunque hay poca gente en las salas de espera.

Andrea Hidalgo León, Hatillo

Acto deplorable Copiado!

De todo ha sucedido en Argentina durante los últimos años, desde la inflación hasta la dudosa justicia; desde la pobreza hasta la corrupción. Lo último y nefasto fue el atentado contra la vida de una vicepresidenta en ejercicio, acto que repudian enfáticamente todos los sectores democráticos por el bien de esa nación.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Sistema inoperante Copiado!

En menos de una semana, en dos ocasiones diferentes, me vi obliga a llamar después de las 7:30 p. m. al Centro de Asistencia del Banco de Costa Rica (BCR) para hablar con un funcionario debido a problemas con la clave dinámica y a débitos realizados sin dar comprobante.

Después de varias llamadas y hasta una hora en espera, no pude resolver mi problema, nadie atiende. La misma situación se repite por WhatsApp y Messenger. Al plantear la queja a la Contraloría de Servicios y a la gerencia general, no obtuve respuesta.

Laura González Picado, Goicoechea

Colegios sin dinero Copiado!

Hay colegios que están recibiendo poco dinero del Estado, esto lo justifican con el argumento de que son pequeños, y se ven en problemas a final de mes debido a las deudas que deben pagar.

Helen Castro Fonseca, Turrialba

Acera eliminada Copiado!

En la esquina de la calle 76, en Rohrmoser, diagonal al parque Perú, la empresa Argo Estrategia levantó el edificio Elysian Nunciatura. Un tramo de la acera fue sustituido por una rampa que va hacia el lobby.

Como alcalde de San José, Johnny Araya debe explicar y sustentar legal y técnicamente este hecho. La desaparición de la acera pone en peligro la vida de peatones, discapacitados, niños en carriolas, etc. ¿Qué dice el Concejo Municipal ?

Por otra parte, a pesar de que en Rohrmoser las esquinas están demarcadas para restringir el estacionamiento y para que los vehículos no bloqueen el paso, la esquina de la calle 76 con avenida 3A no está señalizada como corresponde. ¿En qué términos se visaron los planos de esta obra? ¿Cuáles ingenieros estuvieron a cargo de la ejecución y supervisión de Elysian?

Rodolfo Montes de Oca Lugo, Rohrmoser

