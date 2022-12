Cartas: ¡Pregunten a las madres!

Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Álvaro E. Vallejo Fuentes. Quienes promocionan la marihuana recreativa no son capaces, ni por un segundo, de dimensionar las consecuencias nefastas que causa en la persona y su familia todo tipo de drogas.

Las madres que hemos sufrido durante más de una década a causa de un hijo que ya perdimos para siempre podemos dar testimonio. ¿Por qué no consultan y toman en cuenta las opiniones de las madres? Les aseguro que somos muchas, y no me vengan con la doble moral, porque las drogas no escogen estatus social ni nada. El infierno que conlleva esta maldición es único.

Dalia Marín Porras, Ciudad Neily

Corridas de toros Copiado!

Otro año y otra vez tenemos que soportar las corridas de toros. A pesar de sus raíces en la cultura española, el gusto de mirar la tortura de animales ya pasó. Es una costumbre tan incivilizada y peligrosa para los que entran a luchar con los animales que en realidad da asco pensarlo.

Vivimos en otros tiempos, con otras actitudes y valores. Ya que el país aprobó leyes fuertes contra los que abusan o maltratan a los animales, ¿no es contradictorio promover las corridas? ¿No merecen los toros un trato civil? Además, se debe considerar el costo en vidas de jóvenes medio embriagados que ingresan al redondel. Debería darnos vergüenza a todos nosotros, los costarricenses.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Costa Rica en Catar Copiado!

Tres cosas debemos considerar sobre la participación de la Selección Nacional en Catar: a) no se dio oportunidad a los suplentes de la portería para promocionar sus cualidades a escala mundial; b) el que debe continuar es la Bala Gómez; y c) en el fútbol hay equipos buenos y equipos malos. No se debe sufrir.

Carlos Luis Mora Cárdenas, Tamarindo

Palabra de moda Copiado!

El idioma español es riquísimo; se puede decir bueno, muy bueno, excelente, genial, gustoso, delicioso, el mejor y otros. Pero en Costa Rica la palabra de moda es decir “calidad” a todo lo bueno, muy bueno, excelente, genial, gustoso, delicioso, el mejor y otros. Qué falta de profesores de castellano hay en las escuelas y los colegios de hoy.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Selección masculina Copiado!

Yo creo que con un entrenador mediocre, al que le cuesta leer los partidos, incluso enfrentar amistosos, como Luis Fernando Suárez, comenzar a darle la lista de jugadores que están de salida, sobre todo, Celso Borges y Venegas, que en este Mundial no aportaron nada y fueron a pasear, igual que Bryan Ruiz, no es lo prudente.

Deberíamos exigir al entrenador demostrar que tiene un plan de juego, que a la fecha no he visto, y que la Selección no se forme por caprichos suyos, sino de acuerdo con el rendimiento actual de cada jugador. Si así hubiera sido, tales futbolistas no habrían ido de paseo a Catar.

Freddy Coto Varela, Cartago

Promesa incumplida Copiado!

El presidente, Rodrigo Chaves, aceptó que en la campaña mintió cuando dijo que en un eventual gobierno suyo no iba a haber secretismos de ninguna clase. Muchos le creímos, y yo le di el voto en gran parte por dicho comentario. Ahora resulta que se retracta públicamente y da a entender que no todo lo que se prometió debe saberlo la ciudadanía, por asuntos de sobra conocidos de las anteriores administraciones.

A mi entender y según el artículo 30 de la Constitución de la República, solamente los secretos de Estado no deben hacerse públicos. Logró su cometido y esperamos de él un buen gobierno.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.