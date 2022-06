Cartas: Pregunta para el ICE

¿Va a resolver la reposición del cable hurtado ya que, durante meses, se ha privado del servicio de internet y telefonía fija a zonas y poblados, principalmente rurales (hablo, por ejemplo, de El Salto, entre Bagaces y Liberia) agudizando la brecha y división que hay entre regiones urbanas y rurales del país y la posibilidad de trabajo en ellas?

Creo que tanto el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) conocen el paradero del cable hurtado, de manera que no es difícil asumir la solución a este despreciable delito.

Jorge A. Camacho Rodríguez, Heredia

Reclamo laboral

Trabajé en la Municipalidad de San José durante 20 años y me pensioné en abril del 2019. En la acción de personal se indica un rebajo de 2.302.248,45, por lo que interpuse una demanda ante el Juzgado de Trabajo, pero a la fecha no ha habido respuesta ni del juzgado ni del ayuntamiento. La Municipalidad debe reintegrarme el dinero. No soy el único que se encuentra en esta situación.

Carlos Navarrete Murillo, San Francisco de Dos Ríos

Alumnos en riesgo

El estado de la calle enfrente del Centro Educativo Horizontes, en el Roble de Alajuela, es lamentable. Aunque es una vía muy transitada, la Municipalidad no le da mantenimiento con el fin de prevenir accidentes y evitar daños a los vehículos.

Vehículos quedan atrapados por el tamaño y cantidad de huecos en la calle. Igualmente, es necesaria la intervención porque los estudiantes corren peligro de que, por evadir un hueco, los atropellen.

Christian Ramírez Acosta, Alajuela

Respuesta del ICE

En atención a la carta de la señora Jean Redmond (6/6/22), se informa que el canal CNN en inglés se mantendrá en nuestro servicio de televisión. Este canal presentó problemas técnicos, que ya fueron atendidos y su señal se restableció correctamente.

José Rafael Solano Muñoz, jefe de la División Comercial de Telecomunicaciones del ICE

Respuesta de la CGR

Con respecto a la carta titulada “Alcaldía de San José” del 8 de junio, suscrita por Ángel Delgado Rodríguez, conviene indicar que la Contraloría General de la República (CGR) ha realizado los procesos de fiscalización pertinentes, de forma oportuna, de acuerdo con la normativa aplicable en los casos relativos al sector municipal.

Las decisiones que se adoptan en materia sancionatoria se gestionan por medio de procedimientos administrativos con rigurosidad técnica, en plena observancia de la legalidad, mediante un ejercicio objetivo sustentado en los elementos fácticos, jurídicos y probatorios de cada asunto.

Mariela Azofeifa Olivares, jefa de Prensa de la CGR

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.