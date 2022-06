Cartas: Petición de dos adultos mayores

Ruego cambiar el uso del suelo en los Yoses Sur, pues ya no es zona residencial. A cincuenta metros de mi casa, en la misma calle, hay oficinas, y yo necesito vender mi vivienda para suplir los gastos de subsistencia.

Somos dos ancianos de 80 y 84 años, el barrio y la casa envejecieron con nosotros y ya nadie quiere vivir aquí.

Me hicieron una oferta para construir oficinas, pero el uso del suelo es el problema. Espero que oigan mi voz y me ayuden.

Yalile Romero Paniagua, Yoses Sur

Poca educación vial

Todos los días suceden en nuestras carreteras accidentes de tránsito. La mayoría son producto de la imprudencia de los conductores. El irrespeto a las señales de tránsito es evidente.

Es hora de que los conductores respeten la ley y, en caso de que no lo hagan, que las autoridades tomen control de la situación e impongan las sanciones correspondientes. La educación vial debería ser una materia escolar.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Sin mascarilla

Me personé en la agencia del Banco de Costa Rica (BCR) de San Sebastián, el guarda me pidió que me quitara el cubrebocas. Él y los demás empleados llevaban puestas las suyas.

Solo permitieron usar mascarillas a los adultos mayores. Nunca entendí la razón, y el aire acondicionado estaba puesto, sabiendo que la covid-19 se propaga por el aire.

Santiago Saravia Calderón, San Sebastián

Ocuparse de la capital

La avenida 10 de San José, entre las calles 14 y 20, con sus 5 carriles y 18 metros de ancho y 370 metros de largo, es el peor tramo de cualquier avenida o calle en el cantón central de San José.

A tan solo 400 metros de la Alcaldía, parece que los funcionarios nunca transitan por allí o se acostumbraron como algunos de nosotros a vivir en la más fea ciudad capital de América.

Sugiero al alcalde rescatar esta parte de la ciudad. La avenida es tan amplia que en ella es posible construir infinidad de obras, como, por ejemplo, un bulevar que embellezca el lugar y devuelva a los peatones y conductores un paso agradable por esta zona.

Marco Alfaro Rojas, San José

Foro instructivo

Encontré muy interesante el artículo publicado en la sección “Foro” el día viernes 3 de junio, titulado “Por qué el Valle Central es plano”, del geólogo Roberto Protti Quesada.

El profesional aclara, con lujo de detalles, las enseñanzas de las maestras y los maestros en la vieja escuela acerca de las diferencias entre un valle intermontano central y una meseta central, albergue de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Melvin E. Cavero Araya, Tibás

Problema en la UTN

Durante ocho meses he tratado de convencer a los integrantes del Consejo Universitario, decanos y al rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de que lo correcto es crear una normativa interna antes de celebrar el Primer Congreso y Asamblea Universitaria 2022, para reformar el Estatuto Orgánico y darle interpretación auténtica.

Agotada la vía administrativa, el caso lo tiene el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, que impuso medidas cautelares.

Lo que está en juego en la UTN es la democratización, el voto directo, el principio de legalidad, el derecho de probidad y la transparencia.

Luis G. Martínez Sandoval, Curridabat

