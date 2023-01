Cartas: Perpetua fuga de agua

Existe en la calle donde vivimos una fuga que vienen a arreglar todos los meses. Esta última vez ya lleva 15 días con el agua corriendo por toda la vía. Es inconcebible que Acueductos y Alcantarillados (AyA) no cuente —o si cuenta es ineficiente— con un departamento de control de calidad. Es lamentable el desprecio que la institución demuestra hacia el recurso más preciado y en riesgo del planeta, que supuestamente debe proteger.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Falencias judiciales

Le sobra razón a Ronald Matute en todo lo que escribió en su columna de este viernes, 13 de enero, referido a la justicia. El más esencial de todos los servicios públicos es la justicia, pero parece que algunos jueces no lo entienden o no les importa.

La indiferencia es más notoria en la justicia penal, en la que los términos judiciales no existen, y en la que sustentadas en razones ilógicas dejan en libertad a delincuentes natos y reincidentes que siguen delinquiendo y atentando contra la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Para oscurecer más el panorama, los abogados de los reos tienen muy fácil la defensa de sus representados, esgrimir en su favor la prescripción es argumento cotidiano, que siempre culmina en libertad. La justicia, si no es pronta y cumplida, es cualquier cosa menos justicia.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Comparecencia de trol

Trol, en la mitología escandinava, se refiere a un ser maligno que vive escondido en cuevas. Nada más descriptivo del significado actual de la palabra. El trol, al igual que los hackers, los estafadores desde las cárceles o los acosadores, se esconden bajo una falsa identidad para engañar, confundir y mentir, ya sea en foros de internet, las redes sociales, mediante llamadas telefónicas o las conocidas noticias falsas.

Con estas características delictivas es incomprensible que el Primer Poder de la República reciba a uno de sus representantes y que un legislador haya solicitado a las autoridades protección para este. ¡En qué momento perdimos el rumbo del país!

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

Devolución

No he recibido respuesta del Banco de Costa Rica, aunque dicen haberme devuelto el dinero que me hackearon utilizando la aplicación de Uber Eats.

Leticia Sáenz Barquero, Tibás

Aplicar las leyes

Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, los troles son parte de la mayoría de las democracias y nuestro país no escapa a esta triste realidad.

Utilizar un trol para atacar es un acto de cobardía, porque el trol lanza ataques desde el anonimato, a escondidas y recibiendo un pago por ello. La persona detrás de Piero Calandrelli debe asumir su responsabilidad, al igual que los que lo contrataron.

Los troles no van a desaparecer, al contrario, irán en aumento, por eso el país debe aplicar la legislación correspondiente que condene estos actos deshonestos. Debemos proteger nuestra longeva democracia a como dé lugar.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Monumento al incumplimiento

La avenida segunda es un proyecto que quedó inconcluso hace décadas y resulta conexo a la Circunvalación. Hay una correlación funcional entre uno y otro, por lo que resulta lógico que se retome y concluya en pro de la movilidad vial.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Cartas por WhatsApp

