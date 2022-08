Cartas: Pérdida de dinero

Compramos en enero a Copa Airlines boletos para viajar, vía Panamá, a Cancún. Tres días antes nos comunicaron que se cancelaba el trayecto San José-Ciudad de Panamá, no así el resto, con el argumento de que el cambio se debía a la covid-19.

Nos reembolsaron el dinero de los tiquetes, mas no los gastos en que incurrimos para poder volar en otra aerolínea, vía El Salvador, con el fin de no perder la noche de estadía en este país y la alimentación pagadas por adelantado. Lo que más me indigna es que no haya una ley que sancione a compañías que actúan de esta manera.

Luis Felipe Rizo Brown, Tibás

El viernes 26 de agosto mi hija tuvo un accidente a eso de la 7:30 p. m. en el centro de Cartago, debido a la falta de señalización donde están ubicadas las paradas de Guadalupe de Cartago. En el lugar, ha ocurrido infinidad de accidentes, y a pesar de los muchos reclamos a la Municipalidad de Cartago no nos dan una solución. Pido al alcalde, Mario Redondo, y a la Policía de Tránsito local que tomen las medidas pertinentes antes de lamentar la pérdida de un ser humano.

Alejandra Alvarado Montoya, La Unión

Me causa dolor ver la situación en que se encuentra la Defensoría de los Habitantes. La institución está maniatada, no le permiten mantener el norte y la visión que por ley le corresponden. Se requiere un defensor que la reactive y devuelva a todos el amor y la tenacidad con que fue constituida. Insto a los diputados a conocer de cerca a cada uno de los candidatos, que estos posean la calidad humana y la capacidad para que la institución recupere su esplendor.

Bernal Castro González, La Unión

No dejan de sorprenderme los ejemplos de unos y los actos reprochables de otros. En primer lugar, se destaca la ingeniera Chinchilla Torres que, por cumplir con su deber, fue removida. También, las jornadas educativas de las universidades públicas en La Cruz.

En contraste, lo censurable es el contubernio con los dañinos antivacunas. Rebasa todo entendimiento la jefatura de la Caja Costarricense de Seguro Social al no apoyar, sin criterio científico, al Dr. Marín Piva.

Milton González Castro, La Unión

La decisión de un grupo de diputados de investigar el financiamiento de la pasada campaña política del partido que llevó al poder al actual mandatario es de gran importancia para la protección de la democracia.

Las declaraciones del presidente sobre la inmunidad y los hechos investigados me dejan un muy mal sabor, y considero un peligroso precedente querer minimizar lo que se investiga, muy al estilo de los populistas de otros países que han ocultado actuaciones que se encuentran prohibidas y son penadas por la ley.

Ojalá Costa Rica sea ejemplo de defensa de la democracia y sus instituciones, y que nadie esté por encima de la ley.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Deseo destacar e invitar a otras municipalidades a emular la maravillosa idea de la Municipalidad de Sarapiquí, de exhibir murales con la historia del cantón en sus instalaciones, disponibles para todos los que nos presentamos a efectuar uno u otro trámite. Gracias a la iniciativa, conocí parte de la historia de Costa Rica.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

