Cartas: Pensionados sin internet

Mis padres decidieron retirarse a vivir en Jesús María, distrito de San Mateo de Alajuela, donde hay muchas otras propiedades de recreo. Han intentado que Liberty les instale la internet y la televisión por cable (contrato número 1025364) sin éxito.

La línea de fibra óptica pasa frente a la propiedad y los vecinos reciben el servicio. Mis padres han insistido, pero les dicen “que no hay conectores”. Es incomprensible. Liberty debe brindarles un servicio necesario y para que disfruten su retiro.

Sylvia Vargas Vega, San José

Debido a un error en una información solicitada a Credomatic, el 29 de setiembre me bloquearon la tarjeta de crédito. Me comunicaron que la nueva me la iban a enviar en el lapso de tres a cinco días hábiles. Han transcurrido nueve y sigo esperando.

Silvia Arguedas Negrini, San Francisco de Dos Ríos

Con respecto al concierto del Buki, haré varios comentarios. El espectáculo fue de primera, disfrutamos de su música, bellas canciones, baile y alegría. Los teloneros estuvieron excelentes.

Lo único que estuvo mal organizada fue la entrada. No entiendo cuál fue la razón de poner en los tiquetes que el concierto comenzaba a las tres de la tarde y las puertas se abrieron casi a las cinco de la tarde.

Se sabía que el Buki se presentaba en la noche y los teloneros antes. Tener a los asistentes esperando afuera me parece una falta de consideración para todo público, incluidos los adultos mayores. Me gustaría saber qué motiva a los organizadores a proceder de esa manera.

Giselle Mora Calvo, Curridabat

Soy cliente de Cabletica —hoy Liberty— desde hace cuatro años y pago la mensualidad ingresando al sitio web. El mes pasado la página estaba caída, por lo cual recurrí al sistema por WhatsApp.

La persona que me atendió se equivocó al darme el monto que debía depositarles. El reembolso debieron haberlo efectuado el lunes 10 de octubre. Pasados los 15 días hábiles, llamé y me contestaron que van a “escalar el caso” y para darme una respuesta tardan 20 días hábiles.

Luis G. Tercero Segura, Montes de Oca

El 18 de agosto solicité al Scotiabank (gestión 4334113) el saldo de mi crédito, utilizado en la compra de un vehículo, con el fin de pagarlo. Me cuesta entender por qué me cobraron las pólizas de los meses restantes, un total de ¢700.000.

José Quintana Chavarría, Tibás

Llevé mi vehículo al taller Ebenezer y el trabajo de reparación no quedó bien: falta un repuesto, el agua se filtra por una puerta, no está bien alineado y otros problemas persisten. Espero que tras el peritaje del INS lo corrijan.

Adrián Sevilla Castillo, Heredia

¿Qué le pasa a nuestra experimentada ministra de Educación, que está recibiendo órdenes sin sustento científico de Joselyn Chacón?

Amalia Montero Mejía, Escazú

Leyes y reglamentos regulan el paseo de perros de ciertas razas para minimizar riesgos y accidentes, pero los comercios no lo están exigiendo. Deben llevar bozal, collar, cadena y pechera los pitbulls, rottweilers, filas brasileños, dogos argentinos y otros más. Incluso un banco estatal tiene en la entrada un rótulo donde les da la bienvenida con la imagen de un rottweiler.

No olvidemos los ataques mortales a niños y adultos en sitios cerrados y abiertos. Personalmente, fui atacada por un rottweiler y tengo un 5% de discapacidad en el brazo derecho, como lo diagnosticó la Medicatura Forense y un neurólogo. Sucedió mucho antes del lamentable caso de Natividad Canda y estuve en dos juicios a lo largo de más de tres años.

Algunas mascotas son casi de adorno, pero otras infunden miedo, ladran y enseñan los dientes en negocios donde los aceptan.

Julieta Acuña Arce, Curridabat

