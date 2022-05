Cartas: ‘Peaje’ de $10

El 30 de abril en el hotel Guachipelín me indicaron que cada entrada costaba ¢800 por persona, puesto que éramos un grupo en bicicleta y solo estábamos de paso.

Al llegar, el oficial nos cobró $10 a cada uno porque íbamos en bicicleta. Llamé a la recepción y la misma persona que me atendió antes confirmó que la admisión de ciclistas vale $10, puesto que se hace uso de los senderos en este vehículo.

Mi queja no solo es porque el hotel cobra un derecho de paso (peaje) excesivo, sino también por la desinformación. En todo momento se les indicó cuáles eran las intenciones.

Nelson Duarte Jiménez, San José

Fraudes bancarios

Sin haber suministrado información sensible, sustrajeron dinero de mi cuenta bancaria. Interpuse la denuncia ante el OIJ, envié múltiples notas a la persona encargada de la investigación en el banco y, a dos años de infructuosas correspondencias, la respuesta que recibí fueron unas imágenes casi imperceptibles de las personas que sacaron mi dinero y, por supuesto, la consabida negativa a reconocer la responsabilidad bancaria y la nula posibilidad de recuperar los fondos.

Como sospechan las autoridades y yo también, los hackers están dentro de las entidades bancarias debido a las debilidades evidenciadas en los sistemas de seguridad.

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

Está equivocado

Se equivoca el expresidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) cuando dice que “la gente no entiende que hay problemas que siguen impulsado las alzas de los precios en el mercado internacional”. La gente es consciente de esa situación.

El disgusto generalizado es causado por el impuesto único desproporcionado, del 35%, que incrementa los precios al consumidor y no tiene relación con los avatares del mercado internacional, como él quiere dar a entender.

Melvin E. Cavero Araya, Tibás

Taxi del INS

Antes de viajar el 30 de abril a Estados Unidos, solicité el servicio de taxi del INS para que me recogieran en el aeropuerto, a lo cual tengo derecho como parte de la póliza de mi vehículo.

Envié los datos solicitados y el itinerario. Se confirmó el nombre del conductor y la placa del taxi, pero cuando regresé, el sábado 7 de mayo, el chofer no apareció. Telefoneé al 8008008001 y me indicaron que tuvo un problema y que por eso no pudo ir por mí.

Aunque me reintegraron el dinero, porque debí buscar un taxi por mi cuenta, debieron avisarme con anticipación y evitarme el problema. ¿Por qué ofrecen un servicio que no pueden dar? Enviar un mensaje por correo electrónico o de texto no toma ni cinco minutos.

Eduardo Villegas Jiménez, San Vicente de Moravia

Pago de impuestos

El 15 de mayo venció el plazo para pagar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y otros. Con ese propósito se activó el sistema EDDI-7, pero desde que se bloqueó el ATV hemos experimentado problemas, ya que, principalmente, no es posible generar facturas. Estamos produciendo comprobantes provisionales en Excel y algunos no son aceptados.

Cuando se reanude el sistema ATV nos dan tres días hábiles para registrar todas las facturas emitidas en Excel o no emitidas y presentar las declaraciones.

Como contador privado, considero que tres días no son suficientes. Hacienda y Tributación deberían ampliar el plazo y prevenir así la saturación.

Oldemar Arias Salazar, Santo Domingo de Heredia

Uso de mascarillas

Estoy de acuerdo con los sindicatos de la educación pública con respecto al uso de la mascarilla. La decisión presidencial fue muy apresurada, si se toma en cuenta la cantidad de contagios en este momento. El mandatario debe recapacitar y ver el daño que podría hacer a la población.

Mario A. Romero Orozco, San José

Detectado a tiempo

El sábado 14 el Banco de Costa Rica me avisó que se estaban efectuando transacciones tanto locales como en el exterior con cargo a mi cuenta en dólares.

Solicité el bloqueo y el reintegro de mi dinero. Me pregunto cómo fue posible que algo así ocurriera. Por fortuna los detuvimos antes de que la cuenta fuera vaciada, pero la indefensión es total.

Gustavo Duque Rojas, Curridabat

