Cartas: Paradoja salarial

“Es un aumento obsceno”, “un abuso contra las finanzas del Estado”, “hay que revertirlo”, “la Junta Directiva de la Caja no ha de ser ajena a la situación fiscal”. Con expresiones similares se refieren a los ¢7.500 mensuales aprobados para los abnegados servidores del sector sanitario. Pero, paradójicamente, los que ahora protestan propiciaron y aplaudieron los incrementos por ¢1,5 millones o más para ministros y viceministros, que, mediante un muñequeo, les concedieron ¡sin existir sustento presupuestario!

Freddy Pacheco León, Heredia

‘Dictum’ de lord Acton Copiado!

Muy claro fue lord Acton en 1887 cuando dijo: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esta semana los costarricenses fuimos testigos de dos actos bochornosos amparados en el poder.

Primero, las votaciones estériles en la Corte Suprema. Luego, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, haciendo caso omiso del sentido común y sin empatía para con los que menos tienen, autorizó un aumento salarial para sus empleados. Parece que el sentido común escasea en estos tiempos.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Aumentos extras Copiado!

Hace dos años, los empleados de la CCSS eran nuestros héroes, ya que estaban en la primera línea atendiendo la pandemia, hoy, tras anunciar que recibirán un aumento de ¢7.500, el ministro de Hacienda y el presidente se refieren a esto como un alza desafortunada. ¿Cómo se llamará entonces aumentar a los ministros y viceministros el salario en un 100%?

Ya se escucha que se harán recortes a los presupuestos de algunas carteras para pagarlos, pero ¿es esa la Costa Rica pura vida que ofrecían en campaña?

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Compra en línea Copiado!

La empresa de ventas en línea Line Up, representante de marcas de ropa como Gap y Old Navy, me negó el cambio de unas prendas, a pesar de que no me quedan. Aducen que la mercadería en descuento no se cambia, lo cual me parece ilógico, pues por tratarse de venta virtual no hay posibilidad de probarse las prendas antes. Me he presentado en sus tiendas y les he escrito al chat, sin obtener una solución.

Álvaro Alvarado Castillo, San José

Orgullo patrio Copiado!

En la edición del 13 de setiembre, en el “Foro” de La Nación, Víctor Valembois, en el artículo de opinión “Patria, patriotismo”, comentó que no deseaba “charangas y panderetas” el 15 de setiembre porque él se declara “ciudadano del mundo”. Una petición hecha después de un confuso e ininteligible relato de su viaje en avión a su país natal.

A pesar del traslado de la celebración del 15 de setiembre, fecha de nuestra independencia del otrora Imperio español, para el lunes 19, debido a las acostumbradas ocurrencias legislativas, celebramos con música, banderas, desfiles, faroles y bombetas sin sentirnos, como dice Valembois, “enjaulados en una vivencia territorial de ‘nación’”.

Me siento orgulloso, sin que eso tenga nada que ver con el “machismo”, como lo califica él. Aunque admiro y respeto la cultura europea y de otros continentes, no envidio sus goces y Costa Rica es mi patria querida.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Símbolos nacionales Copiado!

Respecto a la publicación en la página 2, en la edición del 14 de setiembre, sobre nuestros símbolos nacionales, quiero indicar y corregir que el dibujo del árbol de Guanacaste es incorrecto, pues se trata de un higuerón (Ficus goldmanii); el verdadero árbol de Guanacaste es el Enterolobium cyclocarpum. Además, faltaron en la lista el oso perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y el de tres dedos (Bradypus variegatus).

Ellen Baron, San José

