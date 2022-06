Cartas: Pacientes de primera y segunda categoría

Me pregunto por qué la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se atribuye el derecho de catalogar a los pacientes como de primera y segunda categoría. Los que estamos en los Ebáis somos los de segunda, no nos brindan todos los servicios como en las clínicas atendidas directamente por la CCSS. Ejemplo de esto último son las clínicas Clorito Picado, Jiménez Núñez, Carlos Durán.

Nosotros, los de los Ebais, debemos sufrir mayores lapsos de espera para atenciones y tratamientos y, como si fuera poco, ni siquiera nos dedican el tiempo como a los pacientes del primer nivel. ¿por qué nos castigan? Exijo igualdad. No pagamos menos que los atendidos directamente por la CCSS.

Ana Marcela Zeledón Solano, Goicoechea

Fan de Yo soy Betty, la fea

Considerando que la plataforma Netflix retirará de su catálogo la novela Yo soy Betty, la fea, los canales nacionales debieran considerar mantenerla en su programación. Betty es más que una telenovela, quienes la vemos tenemos algo que nos identifica con ella.

Francella García Montiel, Santo Domingo de Heredia

Rendimientos

¿Cuándo dejará el Banco Nacional de reflejar rendimientos negativos en cada uno de los estados de BN Vital? La justificación son los bajos rendimientos. No comprendo por qué, si me entregaron un estado de cuenta con valores de cierre, siguen afectando el principal.

Debe haber un momento en que se deja de ganar, pero el principal debe quedar intacto. Como en una cuenta de ahorros, el principal está separado de los intereses por rendimiento.

Es una fórmula financiera incomprensible, y resulta que lo ganado meses atrás no fue en firme, hay que pagar bajos rendimientos presentes.

Luis A. Eduarte Madrigal, San José

Óleo en municipio

Resulta vergonzoso el reparto de dinero entre un grupo de sindicalistas por asistir a reuniones de la Junta de Relaciones Laborales, con el pretexto de resolver conflictos laborales, amparados en un artículo de la convención colectiva. Es hora de poner freno a tanta gollería sindical.

Eduardo Chacón Salazar, San José

Tiempo insuficiente

Soy médico, y atender a un paciente me toma unos 30 minutos. ¿Cómo a los administrativos de la CCSS se les ocurre que es posible entrevistar, examinar, determinar un tratamiento, recetar y escribir el informe en el EDUS en 12 minutos? Es una burla contra el asegurado. Ni en un supermercado.

Joaquín Arias Vargas, León Cortés

Apoyo de pacientes

En Radioterapia del Hospital México, cada vez que alguien finaliza el tratamiento, toca la campanilla para compartir su logro. De inmediato, se escucha en todos los pasillos y salones una sonora muestra de apoyo y cariño con efusivos aplausos. Yo acabo de vivirlo.

Ahí, se crea una camaradería entre los pacientes, lo que constituye una excelente motivación durante un proceso que requiere gran esfuerzo y preparación diariamente. Hacemos partícipes de nuestras experiencias a los que durante la estadía se convierten en un solidario grupo de amigos y consejeros.

Cuando un compañero sale del acelerador lineal, esperamos ansiosos para mostrarle afecto y alegría porque pasó bien la sesión del día.

Mi agradecimiento a técnicos, enfermeros y médicos y a quienes en todo momento se muestran comprometidos con los pacientes. También a la CCSS, institución que enorgullece a la sociedad por su encomiable labor y eficacia.

José Rugama Hernández, San José

Revisión técnica

Como taxista con experiencia, compito contra el transporte público ilegal que está respaldado por transnacionales que se llevan sus ganancias a costa del trabajo y necesidad del pueblo.

Aparte de eso, la revisión técnica semestral a la que estamos obligados, por pequeñeces, como cambios de bombillos que se han quemado durante el traslado, nos obliga a las reinspecciones.

Me pasó en días recientes que por haberse terminado el papel de la impresora del taxímetro debí pagar la segunda revisión. Antes se nos daba la posibilidad de regresar el mismo día sin cargo adicional.

No pido eliminar la revisión técnica, ni tampoco a la competencia en igualdad de condiciones. Tengo la impresión de que quienes tienen el poder de tomar decisiones vuelven a ver hacia otro lado, lo que me recuerda las palabras de Facundo Cabral con respecto a que estaba cansado de ser bueno al ver que los malos lo dejaban atrás.

Jorge E. Sánchez Castro, San José

Extraños acuerdos

Como cliente del ICE, me causa molestia no poder optar por velocidades mayores de 100 MB y servicio simétrico, porque la Jasec, de forma unilateral, no le brinda el servicio al ICE, y uno debe conformarse con lo mínimo. Los clientes de la Jasec sí pueden solicitar aumento de velocidad.

Mauricio A. Charpentier Chavarría, Cartago

