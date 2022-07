Cartas: Paciente sin medicinas

Soy una paciente a la cual no deben faltarle las medicinas, pero recientemente mis recetas emitidas en el Ebáis de San Rafael Arriba las mandan al de Higuito, donde yo vivo, en un lapso de más de ocho días.

Hará unos dos días no tomo mis pastillas y ya empecé a sentirme mal. La receta la presenté una semana atrás y aún no llegan los medicamentos.

Betty Berrio Marsiglia, Higuito

Colegios profesionales Copiado!

¿Cuál es el beneficio para una empresa pública que miles de profesionales paguemos mes tras mes ¢10.000 por una colegiación que, particularmente a los asociados, no nos brinda ningún beneficio?

Es un filtro para garantizar la calidad del profesional, estoy de acuerdo. Pero por haber ingresado, ¿para qué necesitamos la acreditación? Cientos de millones mensuales del Estado se les giran a esos colegios. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Quién fiscaliza? ¿Rinden cuentas? Mejor se quedara el dinero en el Estado, que bien lo necesita.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

La peor ubicación Copiado!

Compré una entrada preferencial a Publitickets para el concierto de Alejandro Fernández y pagué ¢192.500. Creí que iban a darme un buen lugar. Pero qué decepción. Me asignaron la silla C10 y llovía. Fue imposible sentarse y, para rematar, a espaldas del escenario.

Cuando les hice la consulta y pedí ayuda, me respondieron que ellos no tienen la culpa de que llueva.

Jenny Víquez Rokbrand, Cartago

Factura digital Copiado!

Los contribuyentes debemos pagar por la licencia de cada sociedad; además, por subir cada factura de compra nos cobran $0,45, y los que dan servicio de recarga ni siquiera suben la factura.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Vivienda sin censar Copiado!

Soy vecina de Goicoechea y a mi casa no llegaron los censistas. Tampoco a las de dos de mis hijas que habitan en diferentes lugares del país.

En esas circunstancias no puede hablarse de que se trata de un censo nacional, pues los datos recogidos estarían incompletos. Lástima el desperdicio de recursos económicos si no se cumple plenamente con el objetivo propuesto.

Mayra Zeledón Vásquez, Goicoechea

Su taza de café Copiado!

Me refiero a lo escrito por la columnista Manuela Ureña Ureña el 26 de junio, en específico a su preocupación por la posibilidad de que la producción de café esté contribuyendo a la pérdida del bosque tropical.

Nosotros, los productores y beneficiadores de café, nunca utilizamos en nuestros hornos leña proveniente de ningún tipo de bosque, por el contrario, contribuimos de alguna manera a la expansión, ya que plantamos árboles como medida de protección de los cafetales contra los daños del sol.

El material que utilizamos como leña son los troncos del mismo café, que son removidos para renovar las plantaciones, y algunos árboles que se dañan, los cuales se reponen.

En nuestros galerones están almacenados los troncos, listos para alimentar los hornos durante la cosecha que está en desarrollo.

Gerardo Corrales Ulate, Naranjo

Tren eléctrico Copiado!

El ministro de Obras Públicas y Transportes cuestiona el tren eléctrico para la GAM. En su análisis, parece olvidar a Einstein y al viajero que, desde su nave, cree que otra nave a igual velocidad como que no se mueve.

Quienes hemos viajado cientos de horas en ese tipo de transporte conocemos que es la mejor manera de economizar el tiempo. Da para pensar que más y más personas viajarán en este medio y, consecuentemente, los embotellamientos bajarán poco a poco. Si sumáramos las horas que se ahorran los viajeros, superarían en mucho los supuestos retrasos debidos a agujas y el gasto en combustible, entre otros.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Deuda pagada Copiado!

Pagué una deuda al Banco Nacional, me dieron el estado de cuenta donde decía que no les debía nada. Dos años después, me remataron una propiedad por la misma cuenta, y ahora, nuevamente, me llevan a cobro judicial por el préstamo original, que Hacienda me dedujo mensualmente hasta que quedó en cero.

Según el acreedor, la deuda creció un 100%. ¿Es que los jueces no ven los expedientes?

Manuel Vega Chavarría, Puntarenas

