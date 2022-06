Cartas: Obra pública abandonada en Turrialba

Es urgente, por el riesgo que representa para los habitantes de Grano de Oro y el turismo, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) finalice las obras en la ruta nacional.

Faltan cuatro kilómetros que empiezan en Jicotea y terminan en Bajo Pacuare, en el distrito Tayutic. La maquinaria y parte de la grava se encuentran en el lugar, lo que se necesita es recurso humano, por cuanto hace quince días no trabajan.

Mario E. Morales Gamboa, Bajo Pacuare

Pruebas FARO

Considero apropiada la determinación del gobierno de eliminar las pruebas FARO porque no aportan nada al sistema educativo ni a las autoridades del MEP; tampoco contribuyen a la formación académica y personal de los estudiantes, ya que, en la práctica, favorecen en alto grado la ley del menor esfuerzo y la filosofía del pobrecito.

Ojalá los jerarcas del MEP, observando el debido proceso, y el Consejo Superior de Educación logren reformar el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y volver a las pruebas de bachillerato. De esta forma se cumplirá el propósito gubernamental de mejorar la calidad educativa mediante la evaluación de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Bandera rayada

Nuestros padres y maestros nos enseñaron a respetar la bandera, y nosotros se lo transmitimos a nuestros estudiantes: la bandera no se raya, no debe tocar el suelo cuando se porta, no se pisotea, etc.

Así fue generación tras generación, pero ahora, como gran cosa, la rayan, escriben o dibujan en ella, principalmente en actividades de fútbol.

¿Qué sucede? ¿Los valores pasan a ser simple moda? La Selección Nacional puede apoyarse de muchas maneras, pero no escribiendo mensajes, ni firmas, ni dibujos sobre nuestra bandera, símbolo de nuestra querida Costa Rica.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Aislado del mundo

Desde la semana pasada no puedo hacer llamadas internacionales. Servicio al Cliente de Movistar, si se le puede llamar así, da las instrucciones más sencillas para colgar el teléfono o abandonar el chat de WhatsApp.

Me piden que reinicie el teléfono, saque y vuelva a colocar el chip, que envíe las coordenadas de mi ubicación, que son los números de teléfono receptor que están dando el problema...

He ido durante una semana a centros de atención con el fin de que me den una solución, y lo que alegan es que debo esperar respuesta del departamento técnico. Necesito acceso internacional para trabajar.

James Beck Gómez, Escazú

Acuse de recibo

El avance tecnológico en comunicaciones trae consigo necesidades de mejora en la atención y respuesta a nuestros semejantes. Por ejemplo, el WhatsApp indica mediante el doble check azul que el destinatario leyó su mensaje.

Pero en el caso del correo electrónico, conviene que el destinatario acuse recibo y, de ser posible, que le comunique al emisor la fecha de respuesta, si hubiera una gestión de algún trámite.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Muro necesario

La Municipalidad de Heredia no construye un muro de contención necesario para obtener ayuda para arreglar nuestra vivienda.

Nos han dado largas y la casa se encuentra en muy mal estado, fue construida hace 70 años y el deterioro es evidente: goteras, paredes resquebrajadas, filtraciones, pisos desfondados, madera podrida. Vivo con dos adultos mayores, mi madre y mi tío enfermos. Necesito el muro con urgencia.

Cristian Fonseca Araya, Heredia

Repartidores en bicicleta

Mis respetos y admiración hacia todos los que han encontrado en el negocio de la repartición de comida en bicicleta la forma de ganarse la vida.

Pero qué peligroso, principalmente en las noches, porque sus vehículos no tienen luces de emergencia y ellos no usan cascos ni chalecos reflectantes.

No es justo que la responsabilidad en la carretera recaiga sobre los conductores, y estos deban hacer milagros para evitar un accidente. Es una responsabilidad compartida, entre el repartidor y la empresa que lo contrata.

Gonzalo Zúñiga Calvo, Aserrí

Cartas por WhatsApp

