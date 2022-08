Cartas: No le aplicaron rebaja en compra de mangos

En el supermercado AMPM situado 400 al sur de Pops, en Curridabat, el mango se anunciaba rebajado de ¢1.100 a ¢750 el kilo. Al revisar luego la factura, lo comprado pesó 1,2 kilos, pero marcaron 1,9 a ¢750, es decir, me cobraron los ¢1.100.

Eduardo Leiva López-Calleja, Curridabat

Problema resuelto Copiado!

Deseo disculparme con la empresa MultiSpa de la Sabana por la carta publicada el viernes 29 de julio. El malentendido se debió a un error de comunicación entre mi novia y yo. La gerencia se comunicó prontamente conmigo para resolver la situación.

Julián Peláez Echavarría, San José

Vía sin señalización Copiado!

En la carretera de Tibás hacia Santo Domingo, desde la antigua Neón Nieto hasta McDonald’s, construyeron tres carriles, pero falta la señalización. Cuando llueve y en horas de la noche que disminuye la visibilidad, corremos un gran peligro porque es imposible guiarse si no está la línea que marca el carril.

Llamo la atención al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que también repare el puente, porque está lleno de baches.

Rita Roldán Rodríguez, Tibás

Resultado de prueba anticovid Copiado!

El 18 de julio regresé de Estados Unidos y al día siguiente sentí molestias propias de un resfriado. Cinco días después, fui a la Clínica Marcial Fallas, en Alajuela, donde me enviaron a hacerme la prueba para determinar si se trataba de covid-19.

Me incapacitaron durante tres días y se me dijo que el resultado iba a recibirlo por correo electrónico, pero nunca me lo enviaron. Los síntomas fueron leves, creo que porque estoy vacunado. Pero si la covid-19 está en un pico alto, ¿por qué no dan prioridad a las personas mayores como yo, que tengo casi 63 años? Insistí y el viernes me dijeron que todavía no estaba el resultado.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Balacera en barrio Escalante Copiado!

Vivo en barrio Escalante. Este domingo, hacia las 2 de la madrugada, nos despertamos aterrados debido a un hecho sin precedentes: una balacera frente a nuestra casa. Sujetos ebrios gritaban y disparaban desde un vehículo. Balas perdidas que pueden matar a personas.

¿Dónde están las autoridades? ¿Tienen que morir ciudadanos para que ejerzan su responsabilidad? Esta no es Costa Rica, pero parece que la estamos perdiendo porque no se toman firmes acciones. Fue sumamente triste que nuestros hijos presenciaran la cultura del licor y la violencia de la que muchos irresponsables siguen lucrando. Seguimos desvelándonos, pero pareciera que las autoridades no se desvelan por su país.

Helena Fonseca Ospina, barrio Escalante

Expropiaciones en la carretera a Limón Copiado!

Señalo tres de las múltiples causas del retraso: la declaratoria de interés público de una en una de las propiedades, en lugar de ser una sola y concisa de todas las propiedades en el trayecto. Cada declaratoria individual es como un capítulo del Quijote. La otra, el plazo de 60 días hábiles para presentar los reclamos por reajuste de precios. Debe reformarse el decreto para que el plazo sea de dos meses. Los 60 días hábiles multiplican el trabajo de dos o tres dependencias que revisan los reclamos.

Una tercera se da en las instituciones descentralizadas: la protocolización del contrato. El contrato se perfecciona con la adjudicación y lo que sigue es la orden de ejecución. No se necesita protocolización. Esto genera cuantiosos honorarios al notario. Si este está por jubilarse, en el sorteo le toca el contrato más jugoso. Los honorarios entran en el cálculo de la cesantía, que es el promedio de lo ganado en los últimos seis meses.

Llamo la atención a la Contraloría para que no apruebe pagos por protocolizaciones, ya que se trasladan al usuario en el costo de los servicios. La insto a que advierta a las instituciones públicas de que no aprobará pagos por este concepto.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.