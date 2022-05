Cartas: Ninja sin repuestos

El día 15 de julio del año pasado compré una licuadora marca Ninja en el PriceSmart de Curridabat. La cuchilla principal y la tapa del frasco se dañaron, y en el almacén alegan que la garantía no cubre los accesorios.

El electrodoméstico quedó inservible, y los repuestos no los venden en Costa Rica. ¿Cómo una empresa vende algo que no es barato y no tiene repuestos?

Jenny Víquez Rokbrand, Cartago

Medismart cobra cuando uno candela la membrecía

Fui a cancelar la membrecía a las oficinas de Medismart y me indicaron que para retirarme debía pagar dos meses más, o sea, abril y mayo, los cuales me rebajaron. Me parece un abuso, pues me cobraron ¢18.023,95 y ¢18.152,50, para un total de ¢36.175,50.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Pensiones del BN

De acuerdo con una nota de La Nación, publicada el 4 de mayo, el Banco Nacional aporta ¢10.000 millones al fondo especial de pensiones de los empleados, quienes también reciben el beneficio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Tan irritante privilegio choca con el artículo 73 de la Constitución Política, que dispone que la administración y el gobierno de los seguros sociales estará a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El dinero que administra el Banco es propiedad de los depositantes y a los dueños del capital se les paga un ínfimo porcentaje.

Una reforma estructural demanda que los llamados bancos del Estado sean administrados por los dueños del capital, es decir, los depositantes.

Estos deberían organizarse de modo que sus representantes asuman los cargos en las juntas directivas en lugar de los políticos.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Despedida

El gran señorío del presidente Carlos Alvarado, hombre de manos limpias, no se lo quita nadie. Aunque hace cuatro años le di mi voto con poca fe, hoy le digo “hasta la vuelta, señor presidente”.

Ivet Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Revisión técnica

No entiendo lo de Riteve. El MOPT y el Cosevi pospusieron la decisión y con ello introdujeron un tenebroso elemento de inseguridad en las carreteras con repercusiones en la salud pública.

Pareciera que los funcionarios llegan cansados cuando los nombran. Los accidentes de tránsito tienen como causa el clima, el estado de la vía y del vehículo y la pericia del conductor. En los atropellos, ocasionalmente, la actitud del peatón.

Generalmente, confluyen dos o más de esos elementos cuando ocurre el accidente. En mi experiencia como conductor y propietario de vehículo, siempre, al llegar a Riteve, encontré instalaciones adecuadas, equipo técnico joven y respetuoso, bien preparado y atento, sin amago de corruptela, lo que inspira confianza.

Al finalizar la revisión, la pasara o no, me sentí confiado, si es del caso, luego de la reinspección me quedó la misma sensación. ¿Qué personas o entidad poseen la capacidad técnica y honestidad en la atención al cliente? Si por negligencia no se nos garantiza el servicio de manera pronta y cumplida, el Estado tendrá que asumir la responsabilidad por los accidentes ocasionados por vehículos probadamente no aptos para la circulación.

Warner Rodríguez Camacho, Alajuela

Ruido por doquier

Con mucha razón, varias personas exigen límite al ruido y acabar con el desvelo que originan algunas fiestas escandalosas y de duración indefinida.

Apoyo de corazón a quienes piden moderar el escándalo. En lo que me concierne, necesito silencio para impartir lecciones, dormir, conversar, orar, leer y meditar.

Cuando tales parrandas me impiden llevar a cabo esas actividades, sufro. Por ello, agradezco que el ruido exagerado y constante sea moderado y limitado en el tiempo. El silencio es un derecho humano.

Guillermo Malavassi Vargas Curridabat

Excelente atención

El 3 de mayo llevé a un colaborador al Centro de Salud Referencial de Guadalupe (INS) debido a que sufrió un accidente. El servicio que recibimos fue excelente. Desde el oficial de seguridad en la entrada hasta los funcionarios que nos atendieron.

Agradezco tanto al personal médico como a los funcionarios que laboran en el Centro.

Gabriela Guillén Briceño, Curridabat

Cartas por WhatsApp

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.