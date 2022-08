Cartas: Ni citas ni medicinas

El servicio en los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social se deteriora día tras día.

Después de esperar durante un año para que me atendieran en Urología del Calderón Guardia, el 31 de mayo me cancelaron la cita aduciendo problemas debidos al hackeo. Aunque prometieron la reprogramación, no lo han hecho.

La Clínica de Coronado tampoco me ha informado cuándo puedo ir para una revisión de lunares sospechosos. En la farmacia, las recetas de mis medicamentos contra la hipertensión y el colesterol no aparecen. Quise retirar los de mi esposa, que en este momento no puede caminar largas distancias ni mantenerse de pie durante períodos prolongados, y para ello hice la fila preferente para adultos mayores, pero el oficial de seguridad me envió a esperar junto con la gente menor de 65 años.

David Zúñiga Herrera, Moravia

Radiografía nacional Copiado!

Lo que sucede en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) es una radiografía de la caótica situación imperante en esa asociación y las entidades del Estado. Nacieron con un fin loable, pero se perdieron en el camino de la burocracia y la ineficiencia de algunos funcionarios que no pueden o no quieren efectuar su trabajo.

Sin duda, hay que revisar nuestras instituciones, modernizar algunas y cerrar otras.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Obra inconclusa Copiado!

Las obras en la Uruca lleva más de un año de retraso. Hemos perdido tiempo y gastado en combustibles. Pareciera que solo falta el asfaltado y abrir el paso directo hacia la Pozuelo.

El trabajo está a cargo de la empresa H. Solís.

Guillermo Villegas Aguilera, Uruca

Telefonía fija Copiado!

La telefonía fija, usada principalmente por los que no tienen teléfonos celulares, es un servicio social que brinda el Estado a unas 400.000 familias. Es un derecho a comunicarse sin tener que sacrificar en alimentación, transporte, alquiler de vivienda, centros de salud, educación y otros servicios vitales.

Con gusto contribuiré solidariamente para que los que menos tienen, generalmente adultos mayores, puedan por lo menos tener la posibilidad de hacer y recibir una llamada telefónica.

Freddy Pacheco León, Heredia

Pérdida de tiempo Copiado!

El 4 de agosto a la 4:15 p. m. llamé al call center del Banco Nacional para pedir que me bloquearan la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorros, debido a que estaban intentando hacerme un fraude.

Me atendió una señora de apellido Granados, y me tuvo al teléfono 45 minutos. Le dije que era una irresponsabilidad que tardaran tanto porque en esos 45 minutos bien pudieron haber sustraído dinero. El bloqueo debe efectuarse en cinco minutos.

Clever Antonio Calderón Rojas, Uruca

Llamadas infructuosas Copiado!

El 8 de agosto la Defensoría de los Habitantes me comunicó por correo electrónico el envío de un oficio a la Municipalidad de San José sobre una queja que yo presenté.

He insistido por correo y he llamado varias veces por teléfono, y después de 15 minutos de estar esperando que me atiendan cortan la llamada.

Ana Cecilia Jiménez López, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.