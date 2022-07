Cartas: Nevera nueva en mal estado

Compré en Golfito una nevera marca Whirlpool el primero de junio, la conecté en mi casa el día 24 y no enfrió, llamé a quien me la vendió y amablemente trató de ayudarme; hablé con los asistentes del call center ubicado en Colombia y enviaron un técnico que diagnosticó el problema.

Un par de días después trajeron un repuesto, pero no para el modelo que yo compré. En resumen, no tengo nevera, los alimentos se descompusieron y pagué casi ¢1 millón por el electrodoméstico. Exijo una nevera nueva.

Ana Mirta Feldman Goldstein, Heredia

Cobro en dólares Copiado!

Viajé a México y pagué mis compras con la tarjeta de crédito de Davivienda. Los comprobantes llegaron a mi correo en colones. Al regresar al país, fui al Banco a pagar de contado y me llevé la sorpresa de que todo estaba cargado en dólares.

Según ellos, el haberme cobrado en colones fue un error del sistema. Me pregunto por qué los clientes tenemos que asumir las fallas en el sistema del Banco. Si me cobraron en el colones, en colones tengo que pagar, no en otra moneda.

Jacqueline Lizano Salazar, San Francisco de Dos Ríos

Alquileres estatales Copiado!

Pilar Cisneros dice que son ¢50.000 millones; Rodrigo Chaves, que ¢420.000 millones. ¿Quién dice la verdad? Aclaren por favor, no pongan en juego la credibilidad que sustenta una gestión tan noble como es acabar con este despilfarro.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Poner guardas Copiado!

A partir del 15 de julio no habrá revisión técnica y deberán pasar dos meses para que se elija a la nueva empresa que brinde el servicio. Si se dejan las 13 estaciones sin vigilancia, los delincuentes podrían haberse introducido en las instalaciones para sustraer cables eléctricos y partes de equipos y máquinas.

Es urgente que el gobierno contrate vigilancia todo el día y toda la noche durante los dos meses para evitar la vandalización.

Clever Antonio Calderón Rojas, Uruca

Datos y mascarillas Copiado!

El público participante en espectáculo públicos no utiliza mascarilla; en las iglesias, con sus feligreses de la tercera edad, participan con la cara cubierta; en la calle, unos sí y otros no se protegen el rostro; algunos medios de comunicación totalmente silenciados, lo mismo que los epidemiólogos.

La Caja Costarricense de Seguro Social tiene los datos a su disposición y, a falta de un programa específico, puede utilizar los medios de comunicación disponibles: teléfonos, celulares, correos, fax.

¿Por qué no da ningún tipo de información a la ciudadanía, por qué el Ministerio de Salud no obliga a la Caja a publicar los datos, por qué los epidemiólogos permanecen silenciados? ¿Ha mitigado el coronavirus sus efectos y dejó de ser una dolencia grave? ¿Terminó la pandemia?

Jesús Villalobos Yanarella, Heredia

Ley del ICE

Convendría que el viceministro Rodríguez y las otras autoridades del Minae y del gobierno leyeran la Ley 449, de creación del ICE, donde el Estado responsabiliza y le ordena la atención de la demanda eléctrica de la forma más eficiente, construyendo, comprando y operando los equipos y sistemas más modernos y eficientes.

Contrario al Minae, que nunca ha ejercido la rectoría del sector energético, y aunque se ha dedicado a promover candidaturas y puestos para sus jerarcas en jugosos puestos internacionales, el viceministro y el Minae deben analizar y estudiar cuál ha sido lo que se ha denominado “una historia de éxitos”, como ha sido el desempeño y logros del ICE tanto en el campo eléctrico como en las telecomunicaciones, lo que ha sido de abierto reconocimiento por parte de los organismos internacionales al generar con energías limpias, renovables y en más de un 99% toda la población y sociedad. .

Las consecuencias de que el citado y burocrático Minae u otra dependencia gubernamental inexperta y política asuma el control del despacho eléctrico serían desastrosas.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen.

No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.