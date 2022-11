Cartas: Necesita los ¢40.000 de vuelta

Comencé en setiembre el proceso de matrícula para estudiar Medicina en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Le indiqué al asesor académico que iba a pagar ¢40.000 pero que no registrara la solicitud aún porque necesitaba esperar la definición de mi horario de trabajo.

Días después, recibí la factura de la matrícula. Le escribí en varias ocasiones sin obtener respuesta. La semana anterior otra persona me explicó que lo que corresponde es el retiro de las materias. Yo le envié los horarios que me servían; sin embargo, no me confirmó si había cupo.

Pedí el reembolso de los ¢40.000 y no me dicen cómo comunicarse con la persona a cargo de la supervisión o dirección académica, ni transfieren la llamada a alguien que pueda resolver el problema.

Larissa Cartín Hernández, La Unión de Cartago

Agradezco a los funcionarios de la Cruz Roja, de la clínica de Barva y del Hospital San Vicente de Paúl el profesionalismo, el amor y la dedicación con que atendieron a nuestra madre Odilia Herrera Bogantes durante su enfermedad. Gracias, Costa Rica, por la seguridad social.

Odilia Vargas Herrera, Heredia

No había visto un invierno tan severo y cargado de eventos como este 2022. Es cierto que las noticias vuelan en medios y redes sociales, pero parece que todo se alineó, el fenómeno de La Niña y una temporada de tormentas tropicales y huracanes que no dejan duda sobre el cambio climático.

Todavía no se cuantifican las pérdidas en cosechas, infraestructura vial, casas, comercios, pertenencias de poblaciones afectadas, vidas humanas. Podríamos catalogar lo sucedido como un desastre nacional del que costará mucho recuperarse, más aún en vista de la situación económica.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

El presidente, Rodrigo Chaves, instruyó al IMAS para que deposite un subsidio destinado a las familias pobres afectadas por la inflación. Los pensionados del IVM y del Régimen No Contributivo, ¿no somos dignos de un aumento porque nos hemos visto perjudicados por el costo de vida y el aumento es casi diario?

El último incremento de nuestra pensión fue de un 2,3% en enero. ¿Cuándo tendremos derecho a que el presidente ordene a la CCSS un ajuste para nosotros?

Guillermo Vargas González, Curridabat

Fui a retirar un dinero que tenía en Popular Pensiones, me dijeron que iban a depositarlo y ha pasado más de un mes y no todavía no cumplen.

Luis F. Bermúdez Esquivel, San José

La salida hacia Uruca y Pavas en la 27 es un caos. Supongo que debiera existir un ceda ahí, por lo que siempre trato de hacerlo, pero no falta quien me pite para que acelere. Choferes que van a salir hacia la izquierda se pasan al carril de la derecha, el que en teoría lleva a la 27 nuevamente.

En ese punto se cruzan los que se dirigen hacia Pavas o la 27 cuando vienen de los Hatillos. Los que toman el carril derecho para salir completamente a la izquierda son los peores conductores y los otros quedamos en el medio, entre los que salen y desean cruzar al otro extremo. ¿Cómo se le ocurre al MOPT dejar esa salida a criterio del conductor costarricense, cuando brilla la falta de cortesía e impera la ley del más fuerte? Por eso, ocurren accidentes en ese lugar.

Andrea López Zeledón, Escazú

Soy cliente de Credomatic desde hace muchos años y recibí muy buen servicio, pero seis meses atrás fui víctima de fraude electrónico con una tarjeta de crédito; presenté el reclamo de forma inmediata y, sin embargo, me congelaron las otras cuentas que estaban al día arguyendo que estoy en cobro judicial. Ni siquiera he recibido una llamada para ver lo de los cobros fraudulentos. A nadie le interesa mi caso.

Gonzalo Calderón Vega, Aranjuez

