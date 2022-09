Cartas: Muchas mascotas

Tengo un perro, pero me parece que en cierta gente se volvió una adicción. Ya no se trata de tener una mascota, sino tres y hasta cuatro perros, y se gastan sumas que ni siquiera un hogar pobre posee para la manutención de una familia en una forma apenas de subsistencia.

En playa Hermosa vi a personas con dos o tres perros, y no quiero pensar en las casas donde también conviven con gatos. ¿Dónde queda la sanidad? Hacen sus necesidades en cualquier parte, hasta en el mar; no existe costumbre de recogerlas ni aquí ni en los barrios. Triste pero real. Es culpa de los dueños sin conciencia, aunque no puedo generalizar.

En el mundo existe mucha necesidad y hambre. Creo que todo ser humano se conmueve al ver la situación, no porque los animales no lo merezcan, pero debería ponerse en diferentes escalas de valores. Nuestros hábitos están cambiando a una velocidad tal que no podemos ni siquiera medir los efectos sobre nuestra existencia y la de las generaciones venideras. El futuro de la humanidad es oscuro. Tengo 70 años, pero no implica que no tenga algo de razón.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Trasplante de riñón Copiado!

Comprendo la situación por la que atraviesan una médica y su familia, tras haber sido despojados del bebé que legalmente estaban en proceso de adopción, según un acuerdo con la madre biológica —de 15 años— y la progenitora de la joven.

Viví el doloroso proceso que precedió al trasplante de riñón de mi hijo, hace pocos años. La donante, en un acto de amor por el padrino que actuó como padre sustituto, ofreció donarle el riñón para salvarle la vida. Cuando todo parecía ir bien, con exámenes de compatibilidad aprobados, una persona empezó a cuestionarlo con “razones” totalmente peregrinas y, según mi parecer, malintencionadas.

Que no había parentesco (esto estaba claro) y no existían “lazos afectivos”, por lo que se sospechaba un pago de por medio. ¿Qué más lazos afectivos que los que llevan a una joven mujer a desprenderse de un riñón en beneficio del padrino que ha amado desde siempre? En fin, primó el sentido común y hoy ambos se encuentran bien. Pero no es gracias a quien hizo lo posible por impedirlo.

Anne Marie Gabarain Dubois, San Isidro de Coronado

Proyectos de ley Copiado!

Algunos diputados dan lástima ajena por sus ocurrencias. Uno presentó un proyecto para que las elecciones presidenciales se ganen con un 20% de los votos. ¿A quién pretendía complacer con semejante ingeniosidad parlamentaria, atrás quedaron los lloriqueos desconsolados para que el candidato lo abrazara? No es lo mismo ser alcalde que congresista.

Una diputada propuso dar el bachillerato a un sinnúmero de estudiantes que deben materias. De todas, la que más me llama la atención es la del que propone la votación obligatoria, so pena de multa de uno a tres salarios base. Costarricenses, especialmente indígenas, jamás tendrán acceso ni siquiera al salario mínimo porque el Estado hace la vista gorda con respecto a ello.

Hace unos cuantos meses, otro se refirió a las mujeres de esta población con palabras soeces. ¿Con qué cara pretende obligarlos acudir a las urnas? Lo mismo sucede con la gran mayoría de la población que cada cuatro años es engañada vilmente. Me gustaría leer un proyecto que modifique la elección de diputados para que no sean puestos hereditarios, ni círculos viciosos familiares, ni compromisos de campaña. Que tengan cierta escolaridad.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Agradecimiento Copiado!

Gracias al personal de la Dirección de Asuntos Laborales, Unidad RAC de San José, del Ministerio de Trabajo, por la atención prestada a nosotros los adultos mayores. Su trato es amable, cortés y esmerado.

Mario Romero Orozco, San José

Eficacia y eficiencia Copiado!

Conviene que patronos y trabajadores conozcan el significado de ambas palabras. La eficacia se refiere a la capacidad para alcanzar objetivos. Está directamente relacionada con conocimiento, experiencia, habilidades y destrezas personales. La eficiencia es la mejor utilización de los recursos materiales, humanos y del tiempo. El éxito se consigue del equilibrio de ambos factores.

Jaime Morera Monge, Alajuela

