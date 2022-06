Cartas: Motosierra averiada

Solicité a la empresa Cooprole el reembolso o cambio por la compra de una motosierra HU395XP, por la cual pagué ¢671.151 y presenta fallas. La garantía está en tiempo, pero en el taller alegan que las fallas se deben a que no uso el aceite adecuado, lo cual no es cierto.

Me enviaron una proforma donde cobran ¢365.960 por el arreglo. He tratado de llegar a un arreglo con ellos, pero no he tenido respuestas. Envié cartas solicitando una solución los días 27 de abril, 5 de mayo y 1.° de junio. Esta última no quisieron recibirla.

Dicen que el proveedor se comunicará conmigo, pero yo se la compré al almacén, y debería hacerse responsable.

Martha Isabel Paniagua Núñez, Alajuela

Sanción sin importancia

Un suceso, que sin duda es vergüenza para una de las instituciones más respetables como lo es la CCSS, adquirió de manera irregular elementos para uso de personal que atiende pacientes de covid-19, por un valor superior a $5 millones.

Debido a la flagrante violación de la ley se hizo una investigación administrativa interna, cuyo resultado, después de casi dos años, solo ha producido un premio para los implicados, un premio repugnante: suspensión con goce de salario.

La indefinición de la responsabilidad constituye prevaricato por omisión y un atropello al artículo 11 de la Constitución. ¿Dónde están la Contraloría General de la República y el Ministerio Público?

Camilo Cifuentes Correa, San José

Dividendos pendientes

No entiendo por qué Coopeservidores R. L. no me paga los dividendos, que es un derecho del afiliado. En otra ocasión, tampoco lo hicieron durante dos años hasta que la Sala dio la orden. Las demás cooperativas entregaron dividendos a los afiliados, menos Coopeservidores.

Martín Marín Hernández, Heredia

Informáticos de la CCSS

Las generaciones que tuvieron que actualizarse sobre el uso de computadoras para asegurarse el trabajo y seguir adelante, hoy de entre 55 y 60 años en instituciones como la Caja, están dando la cara durante el apuro del hackeo.

Trabajadores que solo ellos manejan programas para todo tipo de trámites, benditos sean, porque tienen en estos momentos la solución para seguir brindando servicios.

Emelina Díaz Rojas, Heredia

Pruebas FARO

El nombre de las pruebas estandarizadas para la evaluación de los aprendizajes formuladas bajo el liderazgo del entonces ministro de Educación Edgar Mora es inspirador.

El término evoca los conceptos de orientación y búsqueda; búsqueda interminable de la verdad —realidad—, ¿y qué otra cosa es el cometido fundamental del proceso formativo?

Estas fueron ideadas para no ser concluyentes, son bidireccionales (docente-estudiante-docente), se realimentan, vuelven sobre sí mismas. Se corrigen, recuperan, reparan y evolucionan. Son vivientes, humanas.

El capítulo sobre factores asociados es pertinente por la elevada incidencia de estos en la productividad académica de los educandos. Sería una lástima desechar tan valiosa herramienta de medición.

Carlos E. Córdoba Vargas, Alajuela

Lenta investigación

Hace dos años, en plena pandemia, comenzó una investigación contra un grupo de los mandos medios de la CCSS por compras de materiales sin ningún control. Dos años después, la CCSS no ha resuelto y sigue pagándoles el salario como si estuvieran trabajando.

A juzgar por sus actos, antes tampoco hacían su trabajo y sus subordinados actúan sin ningún control. Pareciera que es una práctica generalizada en la CCSS. Ojalá el presidente ejecutivo ponga orden en la institución, porque la han manejado como una pulpería.

Deben nombrar personas en la junta directiva con criterio para que actúen de forma transparente, sin sesgos a favor de nadie más que de la institucionalidad que representan.

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Crear un fondo

El BCIE ofreció recursos a los países centroamericanos para mitigar los efectos de la crisis del petróleo. Usemos ese dinero para crear un fondo con el cual bajar el precio de los combustibles, y cuando el barril de petróleo disminuya, que una parte del costo vaya al fondo.

En un momento dado, tendríamos un fondo de estabilización con el cual compensar alzas y devolver los recursos en las bajas.

Luis F. Chavarría Alfaro, La Unión

Cartas por WhatsApp

