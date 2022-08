Cartas: Molesto con Chaves

Estoy molesto con el presidente Rodrigo Chaves por dar el voto a Nicaragua, al dictador Daniel Ortega y su grupo de gobierno, para nombrar a Werner Vargas secretario general del SICA. Es un gobierno ilegítimo, donde se violan los derechos humanos, se clausuran emisoras y medios de comunicación y, lo peor, candidatos que tenían el apoyo de la mayor parte de los nicaragüenses están encarcelados y en condiciones infrahumanas. Ni que decir del cierre de iglesias y sacerdotes en arresto domiciliario.

Creí, a título personal y como partidario suyo, que tenía otra clase de sentimientos, y no es de extrañar tener a Cuba y Venezuela gobernados por dictadores sin elecciones legítimas como grandes amigazos de nuestro país. Medite lo que está haciendo.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Señal intermitente Copiado!

Cada vez que llueve, nos quedamos sin cable e internet de la empresa Transdatelecom en Grecia, en la urbanización Bella Vista, a unas cuantas calles del centro de la ciudad. Uno llama a las oficinas y le dicen que tardan cuatro días hábiles en arreglar la avería. Esta semana, en dos ocasiones, fallaron ambos servicios que, en mi caso, están pagados por adelantado, pero a pesar de eso sufro inconvenientes que perjudican mi trabajo desde la casa.

Luis Castrillo Marín, Grecia

Estado lamentable Copiado!

Recorro el país desde 1970. He visto las vías y cualquier conductor se da cuenta del desastre en que se encuentran, lo cual me hace pensar que ha habido mucha inoperancia, por no decir corrupción.

Aparte de eso, pasan furgones internacionales que destruyen nuestras carreteras, un hecho evitable, en parte, con un canal seco. Al actual ministro se le puede pedir que trabaje 12 horas diarias 24/7, pero no podrá hacer milagros sin dinero. Miles de turistas nos visitan y es muy difícil que vean con buenos ojos cómo algunos mueren en un guindo al tratar de evadir los huecos.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Vive con ¢1.000 Copiado!

Hace años solicité un crédito hipotecario a una cooperativa, a 20 años plazo. La cuota era deducida por planilla hasta que me pensioné, en el 2018. La pensión equivale a casi la mitad del salario que recibía y, por esa razón, me quedaban ¢48.000 para gastos.

Unos seis meses atrás me cobraron de más en la cuota mensual, y los ¢48.000 se me fueron porque, antojadizamente, decidieron incrementar la póliza de vida en más del 50% debido a que cumplí 65 años.

Ahora no me quedan ni ¢1.000. Qué injusticia, qué cosa más triste e inhumana. Recientemente, anunciaron un alza en las tasas de interés, y estoy tan preocupado que no sé si voy a perder mi casa o a tener que venderla para comer. Tengo problemas de salud y no puedo trabajar a esta edad.

Martín Marín Hernández, Heredia

Canal seco Copiado!

Nuestro triángulo sur centroamericano, abundante en sitios portuarios consolidados, como Limón y Golfito, facilitan un posible canal seco que incluiría un túnel de unos 35 kilómetros entre Telire y Buenos Aires, a unos 800 metros sobre el nivel del mar.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) posee experiencia en construcción de túneles y en exploración subterránea, por tanto, la geología no sería el principal obstáculo.

En el siglo XVI se estableció el istmo centroamericano como puente y barrera en las Américas. Hoy este puente solo representa repetidos trámites aduanales en una gran cantidad de países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua). No hemos sido capaces de aceptar que colindamos con países caribeños (marítimo-insulares) para simplificar esos obstáculos comerciales e implementar un nuevo y más fluido puente centroamericano de comercio regional (República Dominicana, triángulo sur centroamericano y Ecuador).

Alfredo Calderón Gómez, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.