Cartas: Molestas llamadas

En cuestión de dos días, recibí más de siete llamadas del banco Promerica. Es molesto, porque escucho una grabación, ni siquiera hablan y luego cortan. No entiendo por qué me llaman si ni siquiera soy clienta. El acoso es incómodo, me desconcentra de mis actividades diarias. Basta ya.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌