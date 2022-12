Cartas: Milagros navideños

Felicito al joven que encontró un dinero en el mercado de Palmares, que aparentemente es un aguinaldo, y desea devolverlo a la persona que lo perdió. Lógicamente, pide cierta información. Es un gesto sorprendente y maravilloso. Felicitaciones y espero que el dueño del dinero dé un fuerte abrazo al joven, porque se ve que tiene disciplina, buen corazón y debe saber que hay cosas que si no le pertenecen no hay que dejárselas.

Oldemar Arias Salazar, Santo Domingo de Heredia

Menores en riesgo Copiado!

Que un hombre ofrezca dinero y celulares a menores de edad para mantener relaciones sexuales me lleva a pensar si será moda y está normalizando el intercambio de favores sexuales por objetos de valor o dinero en la juventud actual. La era de los sugar babies, sugar daddies y las mommies, ¿no los pone en riesgo?

La era digital facilita muchas actividades cotidianas, como la comunicación y el acceso a la información; sin embargo, aplicaciones como Only Fans y otras del mismo corte, que tienen el fin de virtualizar la venta de contenido sexual, ponen en mayores peligros a los menores de edad.

Es muy común ver memes o chistes donde se normaliza el tener una persona (por lo general mayor) que pague por todas la necesidades básicas y lujos de una persona más joven, suelen hacer referencia a que esta es la única manera de conseguir grandes cantidades de dinero o de adquirirlo de forma más sencilla. Como psicóloga, me pregunto si estas afirmaciones podrían afectar o vulnerabilizar a los menores de edad y hacerlos blancos fáciles para los depredadores sexuales.

Kayla Arce Rodríguez, Pavas

Promerica responde Copiado!

En respuesta a la carta enviada por Jennifer Chanto Ruiz, el 2 de diciembre pasado, atendimos el inconveniente y se aclaró la situación.

Cristian Parra Delgado, contralor de Servicio al Cliente de Banco Promerica

Pedido cancelado Copiado!

El 29 de noviembre hice un pedido a través de la página del servicio exprés de la empresa Dos Pinos, motivado por las excelentes ofertas de ese día. La compra fue realizada correctamente y recibí el comprobante en mi correo electrónico. Sin embargo, pasaron las horas y no llegaban a dejarme lo solicitado. Durante un rato, traté de comunicarme con el centro de atención, hasta que finalmente pude hablar con una persona que me aseguró que el pedido llegaría al día siguiente.

Luego de infructuosas y múltiples llamadas, nuevamente al centro de servicio, y dos quejas, interpuestas el jueves 1.° y el sábado 3 de diciembre, recibí un mensaje por correo electrónico la tarde del sábado, donde alegaban que se trataba de un problema debido a la ubicación desde donde les hice el pedido. Cabe destacar que en esta zona ingresan todas las plataformas de comidas a domicilio.

Me parece que no era necesario hacerme esperar cinco largos días y varios intentos de mi parte para que me solucionaran el asunto, para que al final me hicieran saber de forma tan impersonal que no eran capaces de entregarme el pedido.

Randall Delgado Alvarado, Pavas

Anglicismos Copiado!

Apoyo el comentario de José Luis Jop Gazel, puesto que cada dia dañamos más uno de los idiomas más ricos del mundo. A mí me chocan varias palabras preferidas por los presentadores de televisión, principalmente, cuando dicen tips, en primer lugar, porque lo pronuncian mal, y, en segundo, porque significa propina en español. Podemos usar vocablos como consejos, atajos, caminos.

Otra palabra es sticker, que en castellano se traduce calcomanía. Y el famoso voucher, que lo dicen en lugar de recibo, factura o comprobante. La lista es tan grande como la ignorancia.

Marjorie González Gómez, Curridabat

