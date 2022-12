Cartas: Migrantes venezolanos

Leí con gran satisfacción la publicación en la “Revista Dominical” de dos artículos sobre el drama de los migrantes venezolanos, en particular, sobre las familias con niños, pero ni el gobierno ni las llamadas fuerzas vivas de la sociedad se interesan en promover acciones positivas para contribuir a solucionarles los problemas.

Causa preocupación que el gobierno no cumpla los convenios internacionales sobre la protección de los migrantes, como los campamentos de refugiados para dar un trato humano y donde las personas de bien canalicen las ayudas. Es triste reconocer que no se escucha la denuncia de la intelectualidad; esta permanece callada e indiferente al drama de los migrantes. Es más, ante la actitud del gobierno en esta situación, los partidos políticos también son cómplices por no exigir acciones remediales.

Orlando Morales Matamoros, San José

Vida en el campo Copiado!

¡No me malinterprete! En la época navideña cada vez menos costarricenses quieren coger café. Trabajar en el campo es una especie de vocación que se adquiere casi desde la infancia. Crecí entre cafetales colmados de todo tipo de árboles frutales y potreros engalanados de jocotes, flores de itabo y guayabas; vi crecer la vida libre y portentosa desde el diminuto cuenco de una semilla, y así aprendí a amar el campo hasta hoy.

Ya no se inculca en los niños el genuino amor por la tierra y el campo; sugiero, como proyecto de fin de año en escuelas rurales, hacer partícipes a los niños —por lo menos durante un día— de las cogidas de café, acompañados de padres y maestros; debería retomarse en los programas escolares del MEP el respeto y aprecio por el contacto con la tierra para la formación más integral y humana, única forma de esculpir los valores positivos en un niño, más allá de la deshumanizada influencia de los celulares y las laptops.

Julio Vindas Rodríguez, Heredia

Cambios de sillas Copiado!

En las cajas del Banco Nacional los clientes cambian de silla conforme van atiendo a la gente en las ventanillas, lo que ocasiona sentimientos nada placenteros al participar en el juego de la silla caliente. Algunas personas prefieren quedarse de pie antes de someterse a la tortura. ¿Por qué no dan fichas? ¿Por qué no valoran la comodidad del cliente? En lugar de modernizarse, el Banco Nacional parece retroceder.

David Salazar Marín, Goicoechea

Información pública Copiado!

Información pública es exactamente eso: pública. ¿Por qué cada día la administración Chaves busca otra manera de esconder o poner barreras al acceso a información pública, como dice el titular de La Nación (12/7/22)? ¿Qué es lo que quiere esconder y por qué?

Transparencia es la marca esencial de la democracia, y los elegidos deben ser servidores de los electores, cuyo dinero manejan; y sus actos se hacen en nuestro nombre. Es una manera de evitar los escándalos presidenciales de otras décadas debido a contratos otorgados.

El presidente empezó con una venganza contra La Nación con base en información falsa. ¿Cuándo va a aprender que es obligación del gobierno hacer todo transparente, tanto como de la ciudadanía a informarse? Se debe cumplir la promesa hecha durante la campaña electoral, que aparentemente olvidó.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Adultos mayores de pie Copiado!

En el Banco de Costa Rica del Centro Comercial del Sur, los adultos mayores deben hacer largas filas al ingresar, sin ninguna consideración. Es un irrespeto a nuestra edad y las dolencias físicas que presentamos por estar de pie durante tantas horas.

Yamira Soto Rodríguez, barrio Córdoba

Reporte tributario Copiado!

Si tiendas SYR reporta ventas por ¢100.000 mensuales para efectos tributarios municipales, nada más imaginen cómo debe andar el estado tributario de muchos otros locales. Con el agravante de un municipio con un alcalde entronizado durante 30 años en el puesto, condición contraria a todas las teorías y estudios para el combate de la corrupción.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

