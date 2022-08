Cartas: Mensajes basura

Sigo esperando que las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) me digan por qué no me alertan sobre mensajes enviados sin mi consentimiento. No acepto que me hayan indicado que seguramente yo consentí el recibo de tales mensajes basura. ¿Qué hago para acabar con estos abusos?

Lorena Campos Rodríguez, Heredia

Años de cesantía Copiado!

Hay tres regímenes de cesantía: el general, de 8 años, establecido en el Código de Trabajo; uno particular para los funcionarios del Poder Judicial, de 12 años, creado por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en la sesión 13-2011, del 11 de mayo del 2011; y uno sectorial para el resto de los empleados públicos, de 20 años, instituido por la Sala Constitucional en una resolución del 21 de agosto del 2013. La Sala debe explicar a la sociedad por qué existen tres regímenes o si solo debe haber uno. De ser esto último, explique cuál y por qué.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Liberty no resuelve Copiado!

Tuve que sufrir en carne propia en el call center de la empresa Liberty lo que alguna gente ha escrito en “Cartas a la columna”. Después de estar 15 minutos al teléfono con una persona sin conocimiento sobre la materia, me vi obligado a pedirle que me enviara un técnico. Espero que manden un profesional que realmente resuelva el problema en la señal de cable.

Luis F. Bruno Guzmán, Alajuela

Elección en el SICA Copiado!

Los objetivos fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) son paz, libertad, democracia y desarrollo para la región. La Nicaragua del nefasto binomio Ortega-Murillo incumple con todos estos principios.

Al crear el SICA, los Estados miembros juraron respetar los principios y las normas de las Cartas de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nicaragua no solamente abandonó la OEA, sino también, a través de su régimen, expulsó a los representantes de dicho organismo y ocupó las oficinas militarmente. Son muchas las razones para oponerse a la candidatura nicaragüense y muchas otras para revisar lo oportuno de mantener el Sistema bajo estas condiciones.

Ni los millones de dólares mencionados para justificar esta elección son suficientes para olvidar las numerosas víctimas de la dictadura Ortega-Murillo. La democracia y los derechos humanos no tienen precio.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Saqueo en el CNP Copiado!

¿Será posible que haya gatos caseros y hormiguitas asalariadas en el Estado? Se trata de aparentes funcionarios que recibieron puntualmente su salario durante la pandemia, protegidos cien por ciento por leyes laborales, que al parecer no dudaron en apoderarse solapadamente de abarrotes que el Gobierno financia para atender a sectores vulnerables, como niños desnutridos, enfermos, privados de libertad y policías, así como para los diarios que distribuye la Comisión Nacional de Emergencias.

Según un reporte de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Producción (CNP), en marzo fue detectado un faltante de ¢138 millones en productos en las bodegas de la institución; una pérdida diaria de ¢1,6 millones. Asimismo, alimentos vencidos y en mal estado.

Las leyes generales y laborales protegen a los empleados públicos, pero también defienden a sus patronos, en este caso el CNP, cuando sean vulnerados los principios de honestidad, cumplimiento del deber y apropiación de bienes públicos. Son herramientas que deben ser usadas para terminar con la impunidad de los malos servidores.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.