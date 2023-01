Cartas: Medicamentos caros

Rodrigo Chaves nos dijo que iba a luchar por bajar el precio de los medicamentos, un asunto de vida o muerte para nosotros los adultos mayores y ancianos. En mi caso, me cuestan, aproximadamente, ¢200.000 mensuales y no tengo dinero para comprarlos.

Desde 1956, pagué el seguro y tuve muy buenos salarios en el ICE, pero cometí un error y la CCSS, sin contemplaciones, me pasó a la pensión mínima. En este momento, lo considero una limosna de ¢140.000 que no alcanzan para las medicinas, y la CCSS no cuenta con equivalente para suplir mi necesidad. Es urgente que el mandatario actúe para tener un poquito de calidad de vida durante lo poco que me queda.

Francisco Javier Murillo Castro, San José

Millas en el limbo Copiado!

La última semana de octubre el BAC se comunicó conmigo para ofrecerme subir la categoría de la tarjeta y accedí. Una vez entregada la nueva, las millas dejaron de acumularse en mi perfil de la aerolínea.

En Copa me indicaron que el banco es el encargado de los cambios para que la nueva tarjeta esté ligada a mi número de viajero frecuente, por lo que en tres ocasiones llamé al BAC, en cada una me solicitaron el número de viajero de connect miles y prometieron mantenerme al tanto por correo electrónico. Mientras tanto, las millas de octubre, noviembre, diciembre y enero no aparecen y es la única razón por la cual tengo la tarjeta.

Giovanny Morera Hidalgo, Heredia

Sobre las tobilleras Copiado!

Los penitenciaristas sabíamos bien el porqué y el para qué de las tobilleras electrónicas. Como lo señala el editorial del martes 24 de enero, descongestionan las cárceles y se constituyen en un recurso para la rehabilitación y reinserción social. Pero ¿qué sucedió para que este recurso venga a menos?

Señalaré algunas: elevada incidencia de delitos graves en los últimos años, delincuencia sumamente armada y tecnificada, falta de información entre las diferentes autoridades del país para determinar el estado real de los antecedentes y las detenciones de las personas, carencia de criterio criminológico más técnico de los jueces penales que poseen la facultad de otorgar la tobillera electrónica.

No se trata de que los jueces deben “adivinar” el comportamiento futuro de la persona que porta el dispositivo, sino de ir más allá del simple “es costarricense, localizable, posee recursos familiares, empleo, etc.”. Hay que ampliar el horizonte criminológico, avanzar en esta ciencia que tanto les puede ayudar para brindar criterios más holísticos y menos simplistas.

Quizás tampoco resulte lo señalado, pero se progresará bastante para minimizar los daños cometidos por gente que no aprovecha adecuadamente el recurso obtenido. Los jueces penales deben buscar y dar la milla extra en sus resoluciones.

Ronald Zúñiga Castro, Heredia

Con esperanza Copiado!

Una encuesta para La Nación alertaba que el 84 % de la población se desligaba de los partidos tradicionales y pedía mano firme, pero no autoritaria, que pusiera el país a caminar y en orden. Veinte y tres años después, un partido nuevo, con un discurso antisistema y un candidato desconocido triunfó en las elecciones. Ocho meses después, no es un hombre fuerte al estilo de Nayib Bukele, del que se sitúa detrás y próximo en el Latinobarómetro como el político con más aprobación popular. Espero que le vaya bien, porque de ello depende que nos vaya bien a todos.

Celedonio Soto Astorga, Tibás

Cartas por WhatsApp Copiado!

